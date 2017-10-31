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10:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Борисоглебске построят 4 станции по очистке воды

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития Борисоглебского городского округа подписали губернатор Алексей Гордеев, глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин, генеральный директор АО «Борхиммаш» Александр Какорин и индивидуальный предприниматель Константин Тарасов в понедельник, 30 октября.

Источник: Reuters

План мероприятий на 2018 год касается развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры. В частности, в Борисоглебске реконструируют Центральный и Театральный скверы, проложат тротуары, построят станции для обезжелезивания и обеззараживания воды.

— Сегодня подписано соглашение, которое позволит решить два основных вопроса по благоустройству в Борисоглебске. В ходе рабочего визита губернатор поддержал идею реконструкции скверов в центре города, уже разработана проектно-сметная документация. Уникальность этого проекта в том, что один сквер будет делать частный инвестор, другой будет благоустроен за счет областного бюджета. Второй вопрос — судьбоносный для Борисоглебска, где качество питьевой воды оставляет желать лучшего. В ближайшие два года на средства инвестора будут построены четыре станции для очистки воды, и каждый житель сможет получать воду, соответствующую требованиям СанПина, — сообщил глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин.

Губернатор также подчеркнул важность проекта по обеспечению борисоглебцев чистой водой и выразил уверенность, что в ближайшие два года они забудут об этой проблеме.

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