В Борисоглебске построят 4 станции по очистке воды

— Сегодня подписано соглашение, которое позволит решить два основных вопроса по благоустройству в Борисоглебске. В ходе рабочего визита губернатор поддержал идею реконструкции скверов в центре города, уже разработана проектно-сметная документация. Уникальность этого проекта в том, что один сквер будет делать частный инвестор, другой будет благоустроен за счет областного бюджета. Второй вопрос — судьбоносный для Борисоглебска, где качество питьевой воды оставляет желать лучшего. В ближайшие два года на средства инвестора будут построены четыре станции для очистки воды, и каждый житель сможет получать воду, соответствующую требованиям СанПина, — сообщил глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин.