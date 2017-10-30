Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Названа причина смерти 14-летней модели из РФ, умершей в Китае
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Россиянина спасло выложенное мхом слово
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
19:45 (мск), источник: Actualitati.md

В кишиневском Ботаническом саду расцвел необычный цветок

В столичном Ботаническом саду зацвела стрелиция, которую за ее необычную форму называют райской птицей.

Источник: Actualitati.md

Назван цветок стрелиция был в честь Шарлотты-Софии Мекленбург-Стрелитц, королевы Великобритании, супруги короля Георга ІІІ.

Кстати, один из видов стрелиции получил название королевской, а другой вид был назван стрелицией Николая в честь самодержца всероссийского Николая І. К нам растение было доставлено из Мадагаскара в 1977 году, однако ее первые цветы в Ботаническом саду появились всего лишь несколько лет назад, пишет locals.md.

На цветочном рынке стрелиция стоит около 150 леев. Прогулки по Ботаническому саду, где можно увидеть это растение, стоят не более 10 леев.

Растение стрелиция или стрелитция — типовой род семейства стрелитциевые, состоящий всего из четырех видов, ареал которых расположен в Южной Африке и на Мадагаскаре. Стрелицию можно выращивать и в домашних условиях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученые нашли новый способ поиска упавших в воду самолетов
Путин открыл «Стену скорби»
Экс-главе штаба Трампа предъявлено обвинение по 12 пунктам
НАТО берет под защиту воздушное пространство Черногории
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Путин заявил о нежелании властей «крючить» художников
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь