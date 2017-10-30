В кишиневском Ботаническом саду расцвел необычный цветок
В столичном Ботаническом саду зацвела стрелиция, которую за ее необычную форму называют райской птицей.
В столичном Ботаническом саду зацвела стрелиция, которую за ее необычную форму называют райской птицей.
Назван цветок стрелиция был в честь
Кстати, один из видов стрелиции получил название королевской, а другой вид был назван стрелицией Николая в честь самодержца всероссийского Николая І. К нам растение было доставлено из Мадагаскара в 1977 году, однако ее первые цветы в Ботаническом саду появились всего лишь несколько лет назад, пишет locals.md.
На цветочном рынке стрелиция стоит около 150 леев. Прогулки по Ботаническому саду, где можно увидеть это растение, стоят не более 10 леев.
Растение стрелиция или стрелитция — типовой род семейства стрелитциевые, состоящий всего из четырех видов, ареал которых расположен в Южной Африке и на Мадагаскаре. Стрелицию можно выращивать и в домашних условиях.