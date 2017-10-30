В кишиневском Ботаническом саду расцвел необычный цветок

Кстати, один из видов стрелиции получил название королевской, а другой вид был назван стрелицией Николая в честь самодержца всероссийского Николая І. К нам растение было доставлено из Мадагаскара в 1977 году, однако ее первые цветы в Ботаническом саду появились всего лишь несколько лет назад, пишет locals.md.