В Минздраве рассказали, когда в Крыму отменят талоны в больницах

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко.

«Мы разработали административный регламент, который называется “Прием к врачу”. Он уже вывешен на общественное обсуждение на сайте министерства здравоохранения. К концу ноября мы окончательно доработаем этот регламент с учетом мнений специалистов и населения, утвердим его и будем внедрять во всех поликлиниках. С декабря мы постараемся вообще уйти от талонной системы» Голенко

По словам министра, основной проблемой на данный момент является обеспечение доступности услуг врачей узких специализаций (окулисты, отоларингологи, кардиологи, невропатологи, эндокринологи и т. д. ) и процедур обследования (УЗИ, рентген, томография).

«В системе ОМС запись к узкому специалисту должна идти через врача общей практики. Мы уже обратились в Минздрав РФ с письмом о пересмотре некоторых нормативных документов, которые упростили бы возможность получать направления сразу к узкому специалисту первичного звена. Сейчас у нас такое есть только у стоматологов и акушеров-гинекологов», — пояснил он.

Кроме того, отметил Голенко, из бюджета выделено 29 млн рублей на обеспечение регистратур в поликлиниках комфортными местами для ожидания приема, телевизорами, кулерами с водой и кондиционерами.

Параллельно с этим, по словам министра, идет работа по обеспечению максимальной доступности записи к врачу посредством телефонной и интернет-связи, инфоматов.