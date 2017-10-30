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18:09 (мск), источник: РИА Крым

В Минздраве рассказали, когда в Крыму отменят талоны в больницах

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости (Крым). В ближайшее время в медицинских учреждениях Крыма планируется внедрение нового регламента «Прием к врачу», который призван заменить действующую ныне систему выдачи талонов на прием к врачам.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко.

«Мы разработали административный регламент, который называется “Прием к врачу”. Он уже вывешен на общественное обсуждение на сайте министерства здравоохранения. К концу ноября мы окончательно доработаем этот регламент с учетом мнений специалистов и населения, утвердим его и будем внедрять во всех поликлиниках. С декабря мы постараемся вообще уйти от талонной системы»
Голенко

По словам министра, основной проблемой на данный момент является обеспечение доступности услуг врачей узких специализаций (окулисты, отоларингологи, кардиологи, невропатологи, эндокринологи и т. д.) и процедур обследования (УЗИ, рентген, томография).

«В системе ОМС запись к узкому специалисту должна идти через врача общей практики. Мы уже обратились в Минздрав РФ с письмом о пересмотре некоторых нормативных документов, которые упростили бы возможность получать направления сразу к узкому специалисту первичного звена. Сейчас у нас такое есть только у стоматологов и акушеров-гинекологов», — пояснил он.

Кроме того, отметил Голенко, из бюджета выделено 29 млн рублей на обеспечение регистратур в поликлиниках комфортными местами для ожидания приема, телевизорами, кулерами с водой и кондиционерами.

Параллельно с этим, по словам министра, идет работа по обеспечению максимальной доступности записи к врачу посредством телефонной и интернет-связи, инфоматов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать систему выдачи талонов, без которых невозможно попасть на прием к врачу.

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