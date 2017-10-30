В последний день октября на юге Казахстана ожидается 30-градусная жара
Прогноз погоды на вторник, 31 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на вторник, 31 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман.
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём столбик термометра поднимется до 9−11 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 6−8 тепла, днём до 25 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 31 октября переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 8−13 градусов тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, днём возможен дождь, местами ветер 15−20 м/с. Ночью температура составит 3−8 градусов тепла, днём 7−12.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8−13 тепла, днём 21−26 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, дождь, местами туман, ветер 15−20 м/с. Ночью и днём 5−10 градусов тепла.
В
В Жамбылской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 10−15 градусов тепла, днём воздух прогреется до 30 градусов.
В
На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью дождь, местами ожидается туман, гололедица. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём до 11 градусов тепла.
В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 2−7 тепла.
В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами усилится ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 27 тепла.
На территории Мангистауской области переменная облачность, днём дождь, местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−12 тепла, днём 10−15 градусов.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха составит ночью 0−5 градусов мороза, днём до 10 градусов тепла.
В
В