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18:56 (мск), источник: Informburo.kz

В последний день октября на юге Казахстана ожидается 30-градусная жара

Прогноз погоды на вторник, 31 октября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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Источник: Informburo.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём столбик термометра поднимется до 9−11 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 6−8 тепла, днём до 25 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 31 октября переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 8−13 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, днём возможен дождь, местами ветер 15−20 м/с. Ночью температура составит 3−8 градусов тепла, днём 7−12.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8−13 тепла, днём 21−26 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, дождь, местами туман, ветер 15−20 м/с. Ночью и днём 5−10 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 7−12 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, днём кратковременный дождь, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 10−15 градусов тепла, днём воздух прогреется до 30 градусов.

В Западно-Казахстанской области 31 октября переменная облачность, ночью и днём дождь, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 тепла, днём 4−9 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью дождь, местами ожидается туман, гололедица. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём до 11 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днём 2−7 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами усилится ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 27 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, днём дождь, местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−12 тепла, днём 10−15 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха составит ночью 0−5 градусов мороза, днём до 10 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, ветер 15−20 м/с, местами туман. Ночью температура воздуха составит 1−6 градусов мороза, днём 3−8 тепла.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 12−17 тепла, днём от 25 до 30 градусов тепла.

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