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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый элегантный город мира

Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры.

Самым элегантным городом мира с точки зрения вопросов моды и архитектуры онлайн-платформа по продаже одежды Zalando назвала Париж. Соответствующий список опубликован на сайте платформы.

Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры. Таким образом, Париж возглавил список из 80 самых модных мест в мире. На втором месте оказался Лондон, а на третьем — Вена. Каждый город в первой десятке за исключением Нью-Йорка (седьмая строчка) находится в Европе.

«Мы знаем, что элегантность нельзя купить. Скорее подобное качество относится к чему-то более тонкому и трудно поддающемуся определению. В то время как тенденции меняются, истинная элегантность никогда не выходит из моды», — прокомментировали список его создатели.

На четвертое место попала Венеция, на пятое — Флоренция, на шестое — Барселона, на восьмое — Бордо. Замыкают десятку Милан и Рим. Москва получила в списке 67-ю строчку, а антилидером оказался Стамбул.

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