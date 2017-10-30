Назван самый элегантный город мира
Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры.
Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры.
Самым элегантным городом мира с точки зрения вопросов моды и архитектуры
Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры. Таким образом, Париж возглавил список из 80 самых модных мест в мире. На втором месте оказался Лондон, а на третьем — Вена. Каждый город в первой десятке за исключением
«Мы знаем, что элегантность нельзя купить. Скорее подобное качество относится к
На четвертое место попала Венеция, на пятое — Флоренция, на шестое — Барселона, на восьмое — Бордо. Замыкают десятку Милан и Рим. Москва получила в списке 67-ю строчку, а антилидером оказался Стамбул.