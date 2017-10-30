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19:47 (мск), источник: Publika.md

Разбитые дороги в Бельцах затрудняют движение даже спецтехнике

По разбитым дорогам в Бельцах легковушки проехать не могут, и даже мусороуборочные машины порой не могут добраться до контейнеров во дворах домов.

Источник: Publika.md

Улица Тимирязева после каждого дождя превращается в болото.

«Ездить здесь практически невозможно, но приходится, так как нужно отвозить товар в магазин, который мы обслуживаем».

В таком же состоянии и улица Кагульская.

«Дорога очень плохая, и непонятно, куда уходят дорожные сборы, которые мы платим».

Работники компании по вывозу мусора признают, что есть улицы, куда они просто не могут заехать.

В бельцком управлении ремонта и строительства дорог говорят, что на ремонт улиц в этом году потратили примерно четыре миллиона леев, что равно 20% выделенных на содержание дорог средств.

«Поменяли бордюры и уложили асфальтобетон на улицах Индепенденцей, Волунтарилор и Стамати. В одном из жилых кварталов обустроили и заасфальтировали две парковки», — сказала экономист управления ремонта дорог, Бельцы Марианна Руснак.

В управлении людям советуют писать коллективные заявки в мэрию, чтобы ремонт во дворах их домов включили в план реабилитации на будущий год. В этом году на обновление бельцких дорог выделили 17 с половиной миллионов леев.

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