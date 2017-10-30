Разбитые дороги в Бельцах затрудняют движение даже спецтехнике

Улица Тимирязева после каждого дождя превращается в болото.



«Ездить здесь практически невозможно, но приходится, так как нужно отвозить товар в магазин, который мы обслуживаем».



В таком же состоянии и улица Кагульская.



«Дорога очень плохая, и непонятно, куда уходят дорожные сборы, которые мы платим».



Работники компании по вывозу мусора признают, что есть улицы, куда они просто не могут заехать.



В бельцком управлении ремонта и строительства дорог говорят, что на ремонт улиц в этом году потратили примерно четыре миллиона леев, что равно 20% выделенных на содержание дорог средств.



«Поменяли бордюры и уложили асфальтобетон на улицах Индепенденцей, Волунтарилор и Стамати. В одном из жилых кварталов обустроили и заасфальтировали две парковки», — сказала экономист управления ремонта дорог, Бельцы Марианна Руснак.



В управлении людям советуют писать коллективные заявки в мэрию, чтобы ремонт во дворах их домов включили в план реабилитации на будущий год. В этом году на обновление бельцких дорог выделили 17 с половиной миллионов леев.