Стало известно, когда разведется Джигарханян
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его супруги Виталины
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и его супруги Виталины
Ранее 82-летний Джигарханян заявил, что не готов простить свою супругу 38-летнюю Виталину
«Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках», — сказала Мазур.
По словам собеседницы агентства, «по согласию сторон мировой суд сразу на месте разведет» Джигарханяна и