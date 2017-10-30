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19:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин открыл «Стену скорби»

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Стена скорби», посвященному жертвам политических репрессий в Москве. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в столице мы открываем стену скорби — грандиозный, пронзительный монумент — и по смыслу и по своему воплощению. Он взывает к нашей совести, чувствам, к осмыслению периода репрессии, состраданию их жертв», — заявил глава государства в своей речи.

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«Четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», — добавил Путин. «Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит — призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», — подчеркнул президент.

Путин обошел мемориал вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также пообщался с несколькими гостями церемонии.

Памятник «Стена скорби» расположен на пересечении Проспекта Сахарова и Садового кольца. Церемония открытия приурочена к Дню памяти жертв политических репрессий. Проект был создан по инициативе Фонда памяти, в число партнеров которого входит компания «Норникель».

«История уникального производства “Норникеля” неразрывно связана с историей Норильлага. Тяжелейший труд узников которого позволил в рекордные сроки построить уникальное предприятие за Полярным кругом. Сегодня, когда мы возводим новые заводы, запускаем современные производства или осваиваем новые месторождения, мы считаем правильным воздать должное памяти тех, кто своим непосильным трудом создавал экономическую основу нашей страны», — заявила вице-президент компании Лариса Зелькова.

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