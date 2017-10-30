Развод Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской намечен на 9 ноября
Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины
Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины
Об этом агентству «РИА Новости» сообщила представитель супруги актера Элина Мазур.
«Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках», — заявила Мазур.
Представитель
16 октября стало известно о госпитализации 82-летнего Джигарханяна. Позже сообщалось о его намерении развестись со своей 38-летней женой. 19 октября Виталина, занимавшая пост директора театра, уволилась по собственному желанию, после чего заявила, что устала от «грязи» со стороны мужа и готова подать заявление в СК РФ о клевете.