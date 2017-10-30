Развод Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской намечен на 9 ноября

Об этом агентству «РИА Новости» сообщила представитель супруги актера Элина Мазур.

«Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках», — заявила Мазур.

Представитель Цымбалюк-Романовской уточнила, что «по согласию сторон мировой суд сразу на месте разведет» супругов. По словам Мазур, накануне Виталина покинула территорию РФ и намерена вернутся в Москву, «когда ситуация успокоится».