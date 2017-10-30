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21:20 (мск), источник: Известия

Развод Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской намечен на 9 ноября

Развод народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской состоится 9 ноября.

Об этом агентству «РИА Новости» сообщила представитель супруги актера Элина Мазур.

«Виталина выполнила все, что от нее требовали: покинуть пост директора Театра Армена Джигарханяна и согласиться на развод. И уже 9 ноября состоится ее развод с Джигарханяном. Все документы, касающиеся этого дела, у меня на руках», — заявила Мазур.

Представитель Цымбалюк-Романовской уточнила, что «по согласию сторон мировой суд сразу на месте разведет» супругов. По словам Мазур, накануне Виталина покинула территорию РФ и намерена вернутся в Москву, «когда ситуация успокоится».

16 октября стало известно о госпитализации 82-летнего Джигарханяна. Позже сообщалось о его намерении развестись со своей 38-летней женой. 19 октября Виталина, занимавшая пост директора театра, уволилась по собственному желанию, после чего заявила, что устала от «грязи» со стороны мужа и готова подать заявление в СК РФ о клевете.

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