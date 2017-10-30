Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

Об этом она сказала на заседании совета по русскому языку, передает РИА «Новости».
«Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать», — отметила она. При этом Голодец подчеркнула, что молодежь понимает с ходу подобные выступления.
«Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя», — добавила вице-премьер.
Рэп-баттлы стали популярными в России после начала публикаций видеороликов на YouTube. Известность в СМИ тема приобрела после баттла рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов).