Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

Источник: РИА "Новости"

Об этом она сказала на заседании совета по русскому языку, передает РИА «Новости».

«Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать», — отметила она. При этом Голодец подчеркнула, что молодежь понимает с ходу подобные выступления.

«Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя», — добавила вице-премьер.