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19:49 (мск), источник: Газета.Ру

Голодец призвала не игнорировать язык рэп-баттлов

Вице-премьер Ольга Голодец призвала лингвистов не игнорировать формирование «другого» русского языка в рамках рэп-баттлов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она сказала на заседании совета по русскому языку, передает РИА «Новости».

«Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать», — отметила она. При этом Голодец подчеркнула, что молодежь понимает с ходу подобные выступления.

«Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя», — добавила вице-премьер.

Рэп-баттлы стали популярными в России после начала публикаций видеороликов на YouTube. Известность в СМИ тема приобрела после баттла рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов).

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