Полиция отказалась разыскивать черного мага в талдыкорганском детском садике
В Талдыкоргане воспитатели детского сада абсолютно серьезно жалуются на колдовство, передает телеканал КТК.
В Талдыкоргане воспитатели детского сада абсолютно серьезно жалуются на колдовство, передает телеканал КТК.
Сначала нянечки и воспитательницы посмеивались, а теперь боятся. Они прочитали в интернете, что все это часть магического ритуала: на детсад насылают порчу. В итоге перепуганные воспитательницы обратились в полицию.
Смесь мака и соли сотрудники детского сада находят то за шкафами, где раздеваются дети, то за кроватями и даже в постельных принадлежностях. Теперь в садике подвоха ждут во всем. Даже когда на час
Заведующая детсадом даже провела собственное расследование. Педагог тщательно изучила видео с камер наблюдения, но ничего подозрительного не обнаружила и обратилась в полицию. Под подозрением теперь все.
«Майор полиции пришел. Я ему ситуацию объяснила, он говорит: вы знаете, мы не можем этим заниматься. Это магия, вот это все. Коллектив начал, конечно, беспокоиться, такого же не было, чтобы
В ДВД Алматинской области состава преступления не усмотрели и искать насылающего порчу отказались. Но перепуганных педагогов уже не унять: они решили обратиться к более компетентным в таких вопросах специалистам — колдунам и магам, чтобы те почистили в дошкольном заведении ауру.