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20:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Полиция отказалась разыскивать черного мага в талдыкорганском детском садике

В Талдыкоргане воспитатели детского сада абсолютно серьезно жалуются на колдовство, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Что-то «нечистое» стало твориться в этом детском саду еще за месяц до Хэллоуина. Кто-то вот уже больше месяца постоянно оставляет в дошкольном учреждении кучки мака вперемешку с солью.

Сначала нянечки и воспитательницы посмеивались, а теперь боятся. Они прочитали в интернете, что все это часть магического ритуала: на детсад насылают порчу. В итоге перепуганные воспитательницы обратились в полицию.

Смесь мака и соли сотрудники детского сада находят то за шкафами, где раздеваются дети, то за кроватями и даже в постельных принадлежностях. Теперь в садике подвоха ждут во всем. Даже когда на час как-то отключили электричество, все решили: это все проделки недоброжелателя.

Заведующая детсадом даже провела собственное расследование. Педагог тщательно изучила видео с камер наблюдения, но ничего подозрительного не обнаружила и обратилась в полицию. Под подозрением теперь все.

«Майор полиции пришел. Я ему ситуацию объяснила, он говорит: вы знаете, мы не можем этим заниматься. Это магия, вот это все. Коллектив начал, конечно, беспокоиться, такого же не было, чтобы какая-то магия была. К гадалкам обращались», — рассказывает заведующая детским садом № 5 Талдыкоргана Гаухар Нурахжанова.

В ДВД Алматинской области состава преступления не усмотрели и искать насылающего порчу отказались. Но перепуганных педагогов уже не унять: они решили обратиться к более компетентным в таких вопросах специалистам — колдунам и магам, чтобы те почистили в дошкольном заведении ауру.

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