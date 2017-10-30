Полиция отказалась разыскивать черного мага в талдыкорганском детском садике

Источник: Newtimes.kz

Что-то « нечистое» стало твориться в этом детском саду еще за месяц до Хэллоуина. Кто-то вот уже больше месяца постоянно оставляет в дошкольном учреждении кучки мака вперемешку с солью.

Сначала нянечки и воспитательницы посмеивались, а теперь боятся. Они прочитали в интернете, что все это часть магического ритуала: на детсад насылают порчу. В итоге перепуганные воспитательницы обратились в полицию.

Смесь мака и соли сотрудники детского сада находят то за шкафами, где раздеваются дети, то за кроватями и даже в постельных принадлежностях. Теперь в садике подвоха ждут во всем. Даже когда на час как-то отключили электричество, все решили: это все проделки недоброжелателя.

Заведующая детсадом даже провела собственное расследование. Педагог тщательно изучила видео с камер наблюдения, но ничего подозрительного не обнаружила и обратилась в полицию. Под подозрением теперь все.

«Майор полиции пришел. Я ему ситуацию объяснила, он говорит: вы знаете, мы не можем этим заниматься. Это магия, вот это все. Коллектив начал, конечно, беспокоиться, такого же не было, чтобы какая-то магия была. К гадалкам обращались», — рассказывает заведующая детским садом № 5 Талдыкоргана Гаухар Нурахжанова.