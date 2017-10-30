Из реанимации перевели двух пострадавших в ДТП с поездом узбекистанцев

Ранее сообщалось, что пациентов готовят к выписке. Однако собеседник агентства уточнил, что пока рано об этом говорить.
«На этой неделе пациенты из Узбекистана были переведены из реанимации в общую палату, их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Пациентам предстоит еще сделать операции. Никаких сроков отправки в клинику Узбекистана владимирские медики не обозначают», — сказал представитель департамента.
В начале октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Пострадавший ребенок был транспортирован в клинику в Москву, двое мужчин остаются во владимирской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.