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20:34 (мск), источник: Sputnik

Из реанимации перевели двух пострадавших в ДТП с поездом узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Двое пострадавших в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области граждан Узбекистана переведены из реанимации в общую палату, им предстоят еще операции, сообщил РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения.

Источник: Sputnik

Ранее сообщалось, что пациентов готовят к выписке. Однако собеседник агентства уточнил, что пока рано об этом говорить.

«На этой неделе пациенты из Узбекистана были переведены из реанимации в общую палату, их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Пациентам предстоит еще сделать операции. Никаких сроков отправки в клинику Узбекистана владимирские медики не обозначают», — сказал представитель департамента.

В начале октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Пострадавший ребенок был транспортирован в клинику в Москву, двое мужчин остаются во владимирской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

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