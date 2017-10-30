Из реанимации перевели двух пострадавших в ДТП с поездом узбекистанцев

Источник: Sputnik

Ранее сообщалось, что пациентов готовят к выписке. Однако собеседник агентства уточнил, что пока рано об этом говорить.

«На этой неделе пациенты из Узбекистана были переведены из реанимации в общую палату, их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Пациентам предстоит еще сделать операции. Никаких сроков отправки в клинику Узбекистана владимирские медики не обозначают», — сказал представитель департамента.