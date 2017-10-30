Брюс Уиллис в костюме девочки-близняшки из «Сияния» напугал пользователей сети
Американский актер Брюс Уиллис и его ассистент пришли на Хеллоуин в костюмах
Американский актер Брюс Уиллис и его ассистент пришли на Хеллоуин в костюмах
Уиллис и Стивен Джей Идс появились в таких нарядах на вечеринке режиссера М. Найт Шьямалан в Филадельфии. Пользователи Twitter объявили актера и его ассистента лауреатами вымышленной награды за лучший костюм на Хеллоуин.
«Господи, Брюс Уиллис, что за чертовщина?» — написал пользователь sugaralliesam.
Фильм «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика по книге Стивена Кинга вышел в 1980 году. По сюжету, сына главного героя преследуют видения. В частности, он встречает двух убитых