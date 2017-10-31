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07:06 (мск), источник: ЕАН

День народного единства Екатеринбург встретит с минусовыми температурами

В конце недели термометры в Екатернибурге будут показывать преимущественно отрицательные значения, сообщает официальный городской портал.

В середине недели нас ждут плюсовые температуры: 1 ноября метеорологи обещают плюс 2−4 градуса, 2-го числа — плюс 1−3. Заключительный день октября станет, возможно, самым теплым в концовке осеннего сезона на Урале.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 октября, температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до плюс 4−6 градусов. Все эти дни на город будут периодически выпадать небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, 4 ноября Екатеринбург вместе со всей страной отметит День народного единства.

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