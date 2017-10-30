Павлин серьезно повредил самолет в Индии

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Коимбатур.

Пассажирский лайнер выполнял рейс из Шарджи, во время посадки воздушное судно сбило павлина. Никто из пассажиров — на борту было 106 человек — в результате происшествия не пострадал.

Вместе с тем, повреждения получил сам самолет. Из-за чего вылет в обратном направлении был отложен.