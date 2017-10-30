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23:10 (мск), источник: Sputnik.by

Павлин серьезно повредил самолет в Индии

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Arabia получил серьезные повреждения в результате столкновения с павлином во время посадки в аэропорту в Индии, сообщает издание Arabian Business.

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Коимбатур.

Пассажирский лайнер выполнял рейс из Шарджи, во время посадки воздушное судно сбило павлина. Никто из пассажиров — на борту было 106 человек — в результате происшествия не пострадал.

Вместе с тем, повреждения получил сам самолет. Из-за чего вылет в обратном направлении был отложен.

Отмечается, что столкновения самолета и птицы произошло в тот момент, когда павлин перелетал взлетно-посадочную полосу. Птица повредила радар в носовой части лайнера.

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