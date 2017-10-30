Павлин серьезно повредил самолет в Индии
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Arabia получил серьезные повреждения в результате столкновения с павлином во время посадки в аэропорту в Индии, сообщает издание Arabian Business.
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Arabia получил серьезные повреждения в результате столкновения с павлином во время посадки в аэропорту в Индии, сообщает издание Arabian Business.
Инцидент произошел в аэропорту индийского города Коимбатур.
Пассажирский лайнер выполнял рейс из Шарджи, во время посадки воздушное судно сбило павлина. Никто из пассажиров — на борту было 106 человек — в результате происшествия не пострадал.
Вместе с тем, повреждения получил сам самолет.
Отмечается, что столкновения самолета и птицы произошло в тот момент, когда павлин перелетал