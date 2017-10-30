Ненастная погода будет в Казахстане 31 октября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики во вторник, 31 октября, местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики во вторник, 31 октября, местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед.
По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами гололед.
В Жамбылской, Актюбинской, днем Кызылординской областях местам ветер 15−20 м/с.
В Мангистауской,
В Атырауской,
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с.