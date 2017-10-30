Ненастная погода будет в Казахстане 31 октября

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами гололед.



В Жамбылской, Актюбинской, днем Кызылординской областях местам ветер 15−20 м/с.



В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.



В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем ветер 15−20 м/с.



В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с.