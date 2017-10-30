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30 октября, источник: Kazinform

Ненастная погода будет в Казахстане 31 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики во вторник, 31 октября, местами пройдут осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 33% 756 мм рт. ст. 4 м/с

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами гололед.

В Жамбылской, Актюбинской, днем Кызылординской областях местам ветер 15−20 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем ветер 15−20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18−23, порывы 28 м/с.

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