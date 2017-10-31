Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили

Об этом говорится в письме (есть в распоряжении «Известий»), которое аппарат правительства по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича разослал во все ключевые министерства, а также в институты МАДИ, МАМИ, госкорпорации «Ростех» и «Россети», АО «ГЛОНАСС», властям Москвы и Санкт-Петербурга.

В письме говорится о разработке беспрецедентных мер по стимулированию спроса на электротранспорт: предлагается разработать программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Владельцам торгово-развлекательных центров дадут налоговые льготы за оборудование электрозаправок. Субсидирование получат и производители электрокаров — как отечественные, так и иностранные, локализовавшие сборку на территории России.

Многие российские автогиганты уже имеют завершенные или находящиеся в стадии разработки проекты по электротранспорту. «АвтоВАЗ» представил Lada Vesta EV. КамАЗ готовит производство электробусов. Ни одна из этих машин пока не выпускается серийно, а сами компании оценивают перспективы их массового производства с осторожностью.

«У нас и наших партнеров по альянсу Renault-Nissan есть все самые современные технологии для электрокаров. Но эти технологии дороги, особенно для сегмента доступных автомобилей. Мы будем готовы выйти на рынок, когда появится экономически обоснованный спрос», — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.