Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили
В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Об этом говорится в письме (есть в распоряжении «Известий»), которое аппарат правительства по поручению
В письме говорится о разработке беспрецедентных мер по стимулированию спроса на электротранспорт: предлагается разработать программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Владельцам
Многие российские автогиганты уже имеют завершенные или находящиеся в стадии разработки проекты по электротранспорту. «АвтоВАЗ» представил Lada Vesta EV. КамАЗ готовит производство электробусов. Ни одна из этих машин пока не выпускается серийно, а сами компании оценивают перспективы их массового производства с осторожностью.
«У нас и наших партнеров по альянсу
В Группе ГАЗ также считают более перспективным внедрение производства автомобилей на газовом топливе.