Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:12 (мск), источник: Известия

Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили

В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.

Об этом говорится в письме (есть в распоряжении «Известий»), которое аппарат правительства по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича разослал во все ключевые министерства, а также в институты МАДИ, МАМИ, госкорпорации «Ростех» и «Россети», АО «ГЛОНАСС», властям Москвы и Санкт-Петербурга.

В письме говорится о разработке беспрецедентных мер по стимулированию спроса на электротранспорт: предлагается разработать программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Владельцам торгово-развлекательных центров дадут налоговые льготы за оборудование электрозаправок. Субсидирование получат и производители электрокаров — как отечественные, так и иностранные, локализовавшие сборку на территории России.

Многие российские автогиганты уже имеют завершенные или находящиеся в стадии разработки проекты по электротранспорту. «АвтоВАЗ» представил Lada Vesta EV. КамАЗ готовит производство электробусов. Ни одна из этих машин пока не выпускается серийно, а сами компании оценивают перспективы их массового производства с осторожностью.

«У нас и наших партнеров по альянсу Renault-Nissan есть все самые современные технологии для электрокаров. Но эти технологии дороги, особенно для сегмента доступных автомобилей. Мы будем готовы выйти на рынок, когда появится экономически обоснованный спрос», — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В Группе ГАЗ также считают более перспективным внедрение производства автомобилей на газовом топливе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Уголовный проступок может стать частью УК
Новая орбита «Восточного»
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь