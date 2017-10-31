«На Тверской стали чаще фотографироваться»
Что изменила в жизни москвичей «Моя улица».
Что изменила в жизни москвичей «Моя улица».
Крупнейший проект по благоустройству столицы — «Моя улица», начатый еще в 2015-м, близится к завершению. Больше ста улиц Москвы в первые 24 месяца программы обросли новыми кафе, «помолодели», позеленели, а дороги рядом с их пешеходными зонами стали безопаснее. После похожих городских преобразований, например, в США выяснили, что высадка деревьев повышает стоимость жилья в конкретных зонах, а в Португалии подсчитали, что с каждого доллара, вложенного в уход за деревом, жители получают 4,48 доллара выручки — естественное кондиционирование сокращает расходы на электроэнергию, деревья уменьшают негативные последствия от ураганов. В КБ «Стрелка» тоже взялись изучать, как с начала программы изменилась пешеходная, автомобильная и
Эффектометр
Конечно, когда разрабатывался проект, смотрели на Лондон,
С 2015 года, а именно с начала бума благоустройства, мы исследовали Тверскую, Новый Арбат, улицы Садового кольца, Петровские Линии, Большой Кисловский переулок, Малую Дмитровку и Таганскую — на каждой из них в последние два года были расширены пешеходные зоны, появились новые деревья и клумбы, новые фонари. Таким образом, программа, прежде всего, повлияла на три пользовательские группы — пешеходов, автомобилистов и бизнес. Изменения, связанные с ними, мы и изучили вместе с нашими партнерами.
О пешеходном потоке
В целом пешеходов на этих улицах стало больше. Пешеходный поток в выходные дни в среднем вырос на 23 процента. В несколько раз чаще на этих улицах стали фотографироваться, особенно в вечернее время. Так мы сделали вывод, что находиться на этих улицах для пешеходов стало комфортнее. Например, на Тверской число фото возросло в 3,5 раза. Люди стали больше гулять, в том числе и в холодное время. Впервые появились ночные снимки на Петровских Линиях и Большом Кисловском переулке.
Реконструированные улицы стали более молодежными. Сюда приходят гулять гораздо больше молодых людей — подростков, молодежи до 25-ти, что заставляет меняться в том числе и бизнес на улицах.
Экскурсоводы говорят, что благоустроенные улицы стали лучше и для проведения экскурсий. Появились запросы на организацию новых познавательных прогулок, например, по Тверской.
Жизнь бизнеса
Бизнес таким образом стал больше ориентироваться на потребности пешехода. Так, с 26 до 41 процента в среднем вырос сектор общественного питания. На неблагоустроенных улицах он расширился только на 4 процента. С исследуемых улиц съехали 18 процентов банков, 18 процентов салонов сотовой связи, 10 процентов магазинов ювелирных изделий, но заехали кафе, рестораны, продуктовые и салоны красоты. Количество пустующих помещений сократилось в среднем на 36 процентов. А на перечисленные выше услуги просто стало меньше спроса, плюс сменился пешеходный трафик.
Те, кто гуляют меньше приходят на улицы, чтобы заниматься финансовыми операциями. Да и банки в принципе уходят, чтобы заниматься онлайн услугами, ну и накладывается закрытие банков. Почему закрылись магазины ювелирных изделий? Поменялась покупательная способность тех, кто выходит гулять даже на центральные улицы.
Мы проводили интервью с владельцами бизнеса, и нам ни разу не сказали: «Мы закрыли свой бизнес на несколько месяцев
А некоторые, замечая, что на благоустроенных улицах гуляет больше молодежи, стали запускать новые молодежные линейки своей продукции.
Город думает и о бытовых мастерских в центре. Например, по ремонту обуви, часов, техники, о хозяйственных магазинах. Если посмотреть на ставки аренды под такие услуги, станет понятно, что Москва сдает помещения для них по сниженным ценам.
Дорожный просвет.
Изменилась и дорожная ситуация. Так, на благоустроенных улицах на 20 процентов снизилась максимальная скорость движения автомобилей, а средняя выросла на 12 процентов. И это безопаснее. Число ДТП с пострадавшими на исследованных участках сократилось на 56 процентов по сравнению с тем же периодом 2015 года, а пострадавших стало меньше на 29 процентов.
Первые изменения.
Изучение эффектов от благоустройства городских территорий может занять и несколько лет, а некоторые из них и вовсе становятся заметны только спустя 15 лет. Но первые самые заметные изменения уже проанализировали в КБ «Стрелка»:
в два раза выросла доля зимних фотографий на Тверской — люди больше гуляют и при минусовой температуре; на 23 процента в среднем вырос пешеходный поток на благоустроеных улицах по выходным в сравнении с 2015 годом; 7 тысяч деревьев появилось на благоустроенных в последние два года улицах; до 70 процентов меньше пыли стало благодаря зеленой буферной зоне; до 4,2 метра расширились дорожные полосы; на 56 процентов снизилось число ДТП на благоустроенных улицах Москвы.