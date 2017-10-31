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14:44 (мск), источник: Мослента

«На Тверской стали чаще фотографироваться»

Что изменила в жизни москвичей «Моя улица».

Ул. Новый Арбат | Источник: Агентство «Москва»

Крупнейший проект по благоустройству столицы — «Моя улица», начатый еще в 2015-м, близится к завершению. Больше ста улиц Москвы в первые 24 месяца программы обросли новыми кафе, «помолодели», позеленели, а дороги рядом с их пешеходными зонами стали безопаснее. После похожих городских преобразований, например, в США выяснили, что высадка деревьев повышает стоимость жилья в конкретных зонах, а в Португалии подсчитали, что с каждого доллара, вложенного в уход за деревом, жители получают 4,48 доллара выручки — естественное кондиционирование сокращает расходы на электроэнергию, деревья уменьшают негативные последствия от ураганов. В КБ «Стрелка» тоже взялись изучать, как с начала программы изменилась пешеходная, автомобильная и бизнес-история московских улиц. О всех нюансах Мосленте рассказала руководитель Центра городской экономики КБ «Стрелка», Елена Короткова.

Ул. Таганская | Источник: Агентство «Москва»

Эффектометр

Конечно, когда разрабатывался проект, смотрели на Лондон, Нью-Йорк, Барселону, Париж, Вену. Они все проходили масштабные проекты по благоустройству. В Париже прямо сейчас идет похожая программа. Все так же затянуто на улицах. И эффект от благоустройства эти города тоже изучали. Например, мы с партнерами сделали исследование, похожее на то, что делал нью-йоркский отдел дорожного управления. Единственная разница — они мерили эффект спустя три года.

С 2015 года, а именно с начала бума благоустройства, мы исследовали Тверскую, Новый Арбат, улицы Садового кольца, Петровские Линии, Большой Кисловский переулок, Малую Дмитровку и Таганскую — на каждой из них в последние два года были расширены пешеходные зоны, появились новые деревья и клумбы, новые фонари. Таким образом, программа, прежде всего, повлияла на три пользовательские группы — пешеходов, автомобилистов и бизнес. Изменения, связанные с ними, мы и изучили вместе с нашими партнерами.

Источник: РИА "Новости"

О пешеходном потоке

В целом пешеходов на этих улицах стало больше. Пешеходный поток в выходные дни в среднем вырос на 23 процента. В несколько раз чаще на этих улицах стали фотографироваться, особенно в вечернее время. Так мы сделали вывод, что находиться на этих улицах для пешеходов стало комфортнее. Например, на Тверской число фото возросло в 3,5 раза. Люди стали больше гулять, в том числе и в холодное время. Впервые появились ночные снимки на Петровских Линиях и Большом Кисловском переулке.

Реконструированные улицы стали более молодежными. Сюда приходят гулять гораздо больше молодых людей — подростков, молодежи до 25-ти, что заставляет меняться в том числе и бизнес на улицах.

Экскурсоводы говорят, что благоустроенные улицы стали лучше и для проведения экскурсий. Появились запросы на организацию новых познавательных прогулок, например, по Тверской.

Жизнь бизнеса

Бизнес таким образом стал больше ориентироваться на потребности пешехода. Так, с 26 до 41 процента в среднем вырос сектор общественного питания. На неблагоустроенных улицах он расширился только на 4 процента. С исследуемых улиц съехали 18 процентов банков, 18 процентов салонов сотовой связи, 10 процентов магазинов ювелирных изделий, но заехали кафе, рестораны, продуктовые и салоны красоты. Количество пустующих помещений сократилось в среднем на 36 процентов. А на перечисленные выше услуги просто стало меньше спроса, плюс сменился пешеходный трафик.

Источник: РИА "Новости"

Те, кто гуляют меньше приходят на улицы, чтобы заниматься финансовыми операциями. Да и банки в принципе уходят, чтобы заниматься онлайн услугами, ну и накладывается закрытие банков. Почему закрылись магазины ювелирных изделий? Поменялась покупательная способность тех, кто выходит гулять даже на центральные улицы.

Мы проводили интервью с владельцами бизнеса, и нам ни разу не сказали: «Мы закрыли свой бизнес на несколько месяцев из-за программы». Те, кого мы опрашивали, вышли на перерыв из-за ремонта в августе-сентябре 2016 года и вернулись к доремонтным показателям к марту-апрелю этого года, а некоторые и к новому году.

Многие ритейлеры говорили, что работать стало комфортнее, например, им проще организовать терасу, потому что появилось свободное пространство.

А некоторые, замечая, что на благоустроенных улицах гуляет больше молодежи, стали запускать новые молодежные линейки своей продукции.

Город думает и о бытовых мастерских в центре. Например, по ремонту обуви, часов, техники, о хозяйственных магазинах. Если посмотреть на ставки аренды под такие услуги, станет понятно, что Москва сдает помещения для них по сниженным ценам.

Дорожный просвет.

Изменилась и дорожная ситуация. Так, на благоустроенных улицах на 20 процентов снизилась максимальная скорость движения автомобилей, а средняя выросла на 12 процентов. И это безопаснее. Число ДТП с пострадавшими на исследованных участках сократилось на 56 процентов по сравнению с тем же периодом 2015 года, а пострадавших стало меньше на 29 процентов.

Первые изменения.

Изучение эффектов от благоустройства городских территорий может занять и несколько лет, а некоторые из них и вовсе становятся заметны только спустя 15 лет. Но первые самые заметные изменения уже проанализировали в КБ «Стрелка»:

в два раза выросла доля зимних фотографий на Тверской — люди больше гуляют и при минусовой температуре; на 23 процента в среднем вырос пешеходный поток на благоустроеных улицах по выходным в сравнении с 2015 годом; 7 тысяч деревьев появилось на благоустроенных в последние два года улицах; до 70 процентов меньше пыли стало благодаря зеленой буферной зоне; до 4,2 метра расширились дорожные полосы; на 56 процентов снизилось число ДТП на благоустроенных улицах Москвы.

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