Каминг-аут Кевина Спейси: почему возмущается ЛГБТ-сообщество?

Кевин Спейси подвергся критике за то, что он выбрал неподходящий момент для своего каминг-аута | Источник: AP 2017

Если бы Кевин Спейси рассказал о своей гомосексуальности год назад, реакция на его каминг-аут была бы совсем другой, чем та, что мы увидели в понедельник.

Во-первых, его почти наверняка поздравили бы: голливудская звезда первой величины честно рассказывает о своей сексуальной ориентации в мире, где подобные признания могут привести к падению кассовых сборов.

Но звезда «Карточного домика» рассказал о себе лишь тогда, когда его обвинили в том, что в 1986 году он домогался несовершеннолетнего актера.

Энтони Рэпп, которому тогда было 14 лет, рассказал изданию BuzzFeed, что Спейси пригласил его на вечеринку и был предположительно нетрезв, когда произошел этот инцидент с приставанием.

Актер опубликовал пространное извинение в «Твиттере» и добавил: «Эта история придала мне мужества рассказать о других вещах в моей жизни… я влюблялся и в мужчин, и в женщин, вступал в романтические связи с теми и с другими. Сейчас я сделал выбор в пользу гомосексуальности», — говорится в заявлении актера.

Но Спейси подвергся критике за то, что выбрал столь неподходящий момент для своего признания.

Кевина Спейси обвиняют в том, что он прикрылся своей гомосексуальностью, чтобы избежать негативных последствий предъявленных ему обвинений.

«Он не получит индульгенцию только потому, что он гей», — заявил редактор издания Gay Times Джош Риверс.

По словам Энтони Рэппа, сцена произошла после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись | Источник: AP 2017

«Такое хищническое поведение — это плохо вне зависимости от сексуальной ориентации, — заявил Риверс. — Кевин Спейси выбрал неподходящий момент для того, чтобы заявить о своей ориентации. Он сделал это в ситуации, когда его обвиняют в вопиющем поступке».

Издатель журнала Diva и одна из основателей премии British LGBT Awards Линда Райли заявила: «Разочаровывает то, что он выбрал именно такой момент для своего каминг-аута. Мне показалось, что он пытался таким образом уйти от обвинений».

В прошлом у него для этого была масса возможностей, но он этого не сделал. Это его выбор, но в нынешней ситуации он должен был извиниться. Вместо этого он превратил это в разговор о себе, и это отвратительно. Линда Райли Актриса

«Я нахожу это заявление довольно манипулятивным, честно говоря. Он попытался признать содеянное, но в качестве отговорки использовал то, что он гей », — добавила она.

Однако глава интернет-сайта для геев PinkNews Бенджамин Коэн считает, что после прозвучавших обвинений Кевину Спейси все равно уже ничего не оставалось, кроме каминг-аута.

«К сожалению, он сделал свой каминг-аут в то же время, когда отвечал на весьма серьезные обвинения в неподобающем поведении в отношении 14-летнего подростка», — признает Бенджамин Коэн.

Кевин Спейси и Робин Райт - звезды сериала "Карточный домик" | Источник: AP 2017

«Здесь явно две истории теперь, — говорит Коэн. — Одна — это “каминг-аут суперзвезды Кевина Спейси”, а вторая — “Кевин Спейси обвинен в домогательствах, допущенных в 80-е годы”. К сожалению, то, как он ответил, означает, что эти две истории пересекаются».

«Я думаю, что ЛГБТ-сообщество по понятным причинам расстроено тем, что он умудрился связать эти две вещи. Это выглядит, как попытка отвлечения внимания», — говорит Риверс.

Есть немало людей, уверенных, что гомосексуальность и педофилия — это связанные вещи. Мы знаем, что это не так, но это заявление отнюдь не развеивает подобные заблуждения. Джош Риверс Редактор издания Gay Times

«На протяжении нескольких поколений гомофобы связывали гомосексуализм с педофилией и неадекватным сексуальным поведением, так что Кевин создал сложную ситуацию», — соглашается с ней Бенджамин Коэн.

«Мы как сообщество стали очень чувствительны к подобного рода манипуляциям и уверткам, и мы не можем их поддержать, — говорит Риверс. — Многие из нас в ЛГБТ-сообществе пожертвовали очень многим в своей жизни, чтобы совершить каминг-аут. Нужно быть очень смелым, чтобы это сделать. Поэтому признание своей сексуальности должно ассоциироваться со смелостью, а не с увертками».

Критика в соцсетях

Заявление Кевина Спейси, опубликованное в воскресенье вечером, вызвало похожую реакцию и в соцсетях, причем не только в ЛГБТ-сообществе.

«Психология шкафа темна, жестока и самоистязательна. Грустно, что он просидел там годы. Но 14 лет — это 14 лет, — пишет пользователь “Твиттера” Ричард Лоусон. — Каминг-аут гея — это не то же самое, что каминг-аут человека, который охотился на 14-летнего мальчика. Смешивать эти две вещи отвратительно».

«Молодец, Кев», — иронизирует пользователь «Твиттера» Сью Перкинс.

Ты молчал о своей сексуальности, пока не пришло время сплести ее с предполагаемым сексуальным нападением на несовершеннолетнего. Сью Перкинс

«Меня не интересует то, что Кевин Спейси — гей. Мне интересно, почему мы смешиваем сексуальность с приставанием к несовершеннолетнему», — пишет Эшли Мари Прэстон.