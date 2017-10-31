Каминг-аут Кевина Спейси: почему возмущается ЛГБТ-сообщество?
Всемирно известный актер объявил о своей гомосексуальности после того, как был обвинен в домогательстве к подростку. По словам борцов за права ЛГБТ, он нанес этим удар по движению. Более неподходящего времени нельзя было найти, говорят они.
Кевин Спейси подвергся критике за то, что он выбрал неподходящий момент для своего каминг-аута
| Источник:AP 2017
Если бы Кевин Спейси рассказал о своей гомосексуальности год назад, реакция на его каминг-аут была бы совсем другой, чем та, что мы увидели в понедельник.
Во-первых, его почти наверняка поздравили бы: голливудская звезда первой величины честно рассказывает о своей сексуальной ориентации в мире, где подобные признания могут привести к падению кассовых сборов.
Но звезда «Карточного домика» рассказал о себе лишь тогда, когда его обвинили в том, что в 1986 году он домогался несовершеннолетнего актера.
Энтони Рэпп, которому тогда было 14 лет, рассказал изданию BuzzFeed, что Спейси пригласил его на вечеринку и был предположительно нетрезв, когда произошел этот инцидент с приставанием.
Актер опубликовал пространное извинение в «Твиттере» и добавил: «Эта история придала мне мужества рассказать о других вещах в моей жизни… я влюблялся и в мужчин, и в женщин, вступал в романтические связи с теми и с другими. Сейчас я сделал выбор в пользу гомосексуальности», — говорится в заявлении актера.
Но Спейси подвергся критике за то, что выбрал столь неподходящий момент для своего признания.
Кевина Спейси обвиняют в том, что он прикрылся своей гомосексуальностью, чтобы избежать негативных последствий предъявленных ему обвинений.
«Он не получит индульгенцию только потому, что он гей», — заявил редактор издания Gay Times Джош Риверс.
По словам Энтони Рэппа, сцена произошла после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись
| Источник:AP 2017
«Такое хищническое поведение — это плохо вне зависимости от сексуальной ориентации, — заявил Риверс. — Кевин Спейси выбрал неподходящий момент для того, чтобы заявить о своей ориентации. Он сделал это в ситуации, когда его обвиняют в вопиющем поступке».
Издатель журнала Diva и одна из основателей премии British LGBT Awards Линда Райли заявила: «Разочаровывает то, что он выбрал именно такой момент для своего каминг-аута. Мне показалось, что он пытался таким образом уйти от обвинений».
В прошлом у него для этого была масса возможностей, но он этого не сделал. Это его выбор, но в нынешней ситуации он должен был извиниться. Вместо этого он превратил это в разговор о себе, и это отвратительно.
Линда Райли
Актриса
«Я нахожу это заявление довольно манипулятивным, честно говоря. Он попытался признать содеянное, но в качестве отговорки использовал то, что он гей », — добавила она.
Однако глава интернет-сайта для геев PinkNews Бенджамин Коэн считает, что после прозвучавших обвинений Кевину Спейси все равно уже ничего не оставалось, кроме каминг-аута.
«К сожалению, он сделал свой каминг-аут в то же время, когда отвечал на весьма серьезные обвинения в неподобающем поведении в отношении 14-летнего подростка», — признает Бенджамин Коэн.
Кевин Спейси и Робин Райт - звезды сериала "Карточный домик"
| Источник:AP 2017
«Здесь явно две истории теперь, — говорит Коэн. — Одна — это “каминг-аут суперзвезды Кевина Спейси”, а вторая — “Кевин Спейси обвинен в домогательствах, допущенных в 80-е годы”. К сожалению, то, как он ответил, означает, что эти две истории пересекаются».
«Я думаю, что ЛГБТ-сообщество по понятным причинам расстроено тем, что он умудрился связать эти две вещи. Это выглядит, как попытка отвлечения внимания», — говорит Риверс.
Есть немало людей, уверенных, что гомосексуальность и педофилия — это связанные вещи. Мы знаем, что это не так, но это заявление отнюдь не развеивает подобные заблуждения.
Джош Риверс
Редактор издания Gay Times
«На протяжении нескольких поколений гомофобы связывали гомосексуализм с педофилией и неадекватным сексуальным поведением, так что Кевин создал сложную ситуацию», — соглашается с ней Бенджамин Коэн.
«Мы как сообщество стали очень чувствительны к подобного рода манипуляциям и уверткам, и мы не можем их поддержать, — говорит Риверс. — Многие из нас в ЛГБТ-сообществе пожертвовали очень многим в своей жизни, чтобы совершить каминг-аут. Нужно быть очень смелым, чтобы это сделать. Поэтому признание своей сексуальности должно ассоциироваться со смелостью, а не с увертками».
Критика в соцсетях
Заявление Кевина Спейси, опубликованное в воскресенье вечером, вызвало похожую реакцию и в соцсетях, причем не только в ЛГБТ-сообществе.
«Психология шкафа темна, жестока и самоистязательна. Грустно, что он просидел там годы. Но 14 лет — это 14 лет, — пишет пользователь “Твиттера” Ричард Лоусон. — Каминг-аут гея — это не то же самое, что каминг-аут человека, который охотился на 14-летнего мальчика. Смешивать эти две вещи отвратительно».
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