На «Восточном рубеже» в Хабаровске гости увидят больше поединков

Чуть больше месяца осталось до проведения в дальневосточной столице турнира по современному панкратиону «Восточный рубеж». Уже третий год подряд спортсменов примет хабаровская «Платинум Арена». В рамках этого события его главные герои будут биться за пояс чемпиона Азии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как писало ранее агентство, первоначально организаторы сообщали о девяти поединках. Однако сейчас уже известно, что на «Восточном рубеже» сойдутся 11 пар соперников. В решающей битве за пояс чемпиона Азии сойдутся топовый боец Дальневосточной федерации современного панкратиона Арман Царукян и спортсмен из Японии Такенори Сато. В целом организаторы обещают настоящее азиатское противостояние — биться за победу с российскими спортсменами будут представители Японии, Кореи, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

«Смешанные единоборства в таких странах как Китай, Япония, Корея, шагнули далеко вперёд, и сейчас это бойцы очень высокого уровня, способные давать конкурентные и зрелищные поединки, которые так любят хабаровские зрители», — поделился президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков.

В турнире примут участие такие бойцы-дальневосточники, как Герман Берёзкин из Якутии, его земляк, хорошо знакомый поклонникам MMA Григорий Попов, а также комсомольчанин Илья Максимов. Им будут противостоять бойцы ведущих азиатских промоушенов. Имена остальных участников станут известны в ближайшие дни.

Также в рамках турнира состоится финальная схватка героев телевизионного шоу «Бой директоров», в которой выяснится, кто из них достоин победы.