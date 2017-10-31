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03:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Гостей Хабаровска в аэропорту встретит Владимир Ленин

Памятник вождю мирового пролетариата решили оставить.

Скульптура Владимира Ильича Ленина в аэропорту Хабаровск «Новый» после реконструкции останется на прежнем месте и станет частью зоны отдыха на привокзальной площади. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы главного дальневосточного аэовокзала Марина Кравченко, памятник является важной деталью истории города, поэтому руководство предприятия решило его сохранить. Строители постараются не причинить вред и старым соснам у сносимого «Дома с колоннами» — здания первого аэровокзала Хабаровска.
— Памятник Ленину станет частью будущего сквера, планируемой зоны отдыха и прогулок, — говорит Марина Кравченко. — Сейчас его тщательно укрыли, чтобы скульптуру не повредили случайные обломки от сноса здания. Скульптура вождя мирового пролетариата, по замыслу дизайнеров, может стать одной из центральных фигур рекреационного комплекса у пассажирских терминалов аэропорта. Напомним, ветхие старые здания пошли под снос, новый вокзал внутренних авиалиний по плану должен быть построен в 2019 году, международный терминал в 2018 году. Последний имеет возможности для расширения по количеству обслуживаемых пассажиров, что прогнозируется уже в ближайшей перспективе.

Напомним, на прошлой неделе в дальневосточной столице начали разборку здания старого аэровокзала, полностью расчистить площадку для строительства международного терминала подрядчик намерен уже в декабре. Территория, на которой располагается объект, необходима в том числе для прокладки инженерных коммуникаций с целью обеспечения нового аэровокзального комплекса в рамках ТОСЭР. Энергетики в настоящее время уже протягивают кабели для питания электроэнергией будущих зданий.


В начале октября строители начали разбирать терминал внутренних авиалиний, помещение было невозможно использовать из-за его ветхости — здание построили еще в 70-х годах прошлого века.

Напомним, на месте старого терминала внутренних авиалиний появится комплекс по проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». Трёхэтажное здание площадью более 26 тыс кв метров примет первых пассажиров уже в начале 2019 и позволит обслуживать в год не 2 млн человек, как ранее, а 3 млн.

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