Гостей Хабаровска в аэропорту встретит Владимир Ленин

Скульптура Владимира Ильича Ленина в аэропорту Хабаровск «Новый» после реконструкции останется на прежнем месте и станет частью зоны отдыха на привокзальной площади. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы главного дальневосточного аэовокзала Марина Кравченко, памятник является важной деталью истории города, поэтому руководство предприятия решило его сохранить. Строители постараются не причинить вред и старым соснам у сносимого «Дома с колоннами» — здания первого аэровокзала Хабаровска.

— Памятник Ленину станет частью будущего сквера, планируемой зоны отдыха и прогулок, — говорит Марина Кравченко. — Сейчас его тщательно укрыли, чтобы скульптуру не повредили случайные обломки от сноса здания. Скульптура вождя мирового пролетариата, по замыслу дизайнеров, может стать одной из центральных фигур рекреационного комплекса у пассажирских терминалов аэропорта. Напомним, ветхие старые здания пошли под снос, новый вокзал внутренних авиалиний по плану должен быть построен в 2019 году, международный терминал в 2018 году. Последний имеет возможности для расширения по количеству обслуживаемых пассажиров, что прогнозируется уже в ближайшей перспективе.



