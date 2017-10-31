Гостей Хабаровска в аэропорту встретит Владимир Ленин
Памятник вождю мирового пролетариата решили оставить.
Памятник вождю мирового пролетариата решили оставить.
Скульптура Владимира Ильича Ленина в аэропорту Хабаровск «Новый» после реконструкции останется на прежнем месте и станет частью зоны отдыха на привокзальной площади. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник
— Памятник Ленину станет частью будущего сквера, планируемой зоны отдыха и прогулок, — говорит Марина Кравченко. — Сейчас его тщательно укрыли, чтобы скульптуру не повредили случайные обломки от сноса здания. Скульптура вождя мирового пролетариата, по замыслу дизайнеров, может стать одной из центральных фигур рекреационного комплекса у пассажирских терминалов аэропорта. Напомним, ветхие старые здания пошли под снос, новый вокзал внутренних авиалиний по плану должен быть построен в 2019 году, международный терминал в 2018 году. Последний имеет возможности для расширения по количеству обслуживаемых пассажиров, что прогнозируется уже в ближайшей перспективе.
В начале октября строители начали разбирать терминал внутренних авиалиний, помещение было невозможно использовать
Напомним, на месте старого терминала внутренних авиалиний появится комплекс по проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». Трёхэтажное здание площадью более 26 тыс кв метров примет первых пассажиров уже в начале 2019 и позволит обслуживать в год не 2 млн человек, как ранее, а 3 млн.