Историческую викторину устроят для жителей Хабаровского края перед Днем народного единства

Конкурс будет приурочен ко Дню народного единства. Его темой станет история этого праздника, вехи российской истории, факты из жизни правителей России, подвиги народа, хроники событий в значимых для страны войнах. Всем участникам предстоит выполнить 30 тестовых заданий, на это у них будет 30 минут.