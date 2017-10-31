Историческую викторину устроят для жителей Хабаровского края перед Днем народного единства
3 ноября жители Хабаровского края смогут принять участие в викторине «Одной Отчизной рождены», которая пройдет на портале Прообраз27.
3 ноября жители Хабаровского края смогут принять участие в викторине «Одной Отчизной рождены», которая пройдет на портале Прообраз27.
Конкурс будет приурочен ко Дню народного единства. Его темой станет история этого праздника, вехи российской истории, факты из жизни правителей России, подвиги народа, хроники событий в значимых для страны войнах. Всем участникам предстоит выполнить 30 тестовых заданий, на это у них будет 30 минут.
Победителей и призеров определят в категориях: 11−14 лет (5−8 классы), 15−18 лет. Лучшие конкурсанты получат дипломы. Их вышлют на электронные адреса, указанные при регистрации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Прообраз 27.