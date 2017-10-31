«Ночь искусств» ждёт хабаровчан на увлекательный квест, мастер-классы, игры и экскурсии

Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Хабаровске 3 ноября. Основные темы этого года — Год экологии и единство народов. Все пришедшие в музей Гродекова смогут посетить различные мастер-классы, принять участие в создании мультфильмов, играх и увлекательном квесте, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Знакомству с дальневосточной природой будет посвящено сразу несколько игр-путешествий, экологический спектакль для детей, песочная анимация и сказки.

В одном из залов разместится «Литературное кафе». Здесь Книжный клуб «Read me» организует читку разных произведений. Гости — известные хабаровские ведущие и журналисты. Проект «Книжный перекресток» даст уникальную возможность познакомиться с книжными изданиями конца XIX- нач. XX вв. На мастер-классе можно будет сделать эксклюзивную объемную открытку, эскиз которой разработан специально для этого мероприятия.

Лестница в историческом корпусе музея на один вечер станет сценой для нескольких музыкальных коллективов Хабаровска. Они будут исполнять как кавер-версии известных песен, так и авторские композиции. В программе: софт-рок группа «Project People» (авторские песни и каверы), кавер-группа «Kentucky State» и группа «Поль Бемоль» (рокАпопс).

В рамках проекта «Мультиведение» молодые художники вместе с посетителями будут создавать мультфильмы в технике стоп-моушен, с помощью которой создаются так же клипы, рекламные ролики и даже фрагменты полнометражных фильмов.

На сеансе амбротипии хабаровский фотограф раскроет секреты старинного фотографического процесса, описанного еще в начале 1850-х годов.

На своеобразном «Фестивале культур» национальные диаспоры края представят традиционную музыку, танцы, блюда и декоративно-прикладное искусство. Атмосферу праздника создадут Ансамбль народной песни «Елань», Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, Организация «Еврейское агентство «Сохнут», клуб любителей Японии «Судзуран».

На выставке «Первые леди России XX века» пройдет «Модная битва» XX и XXI веков: тут можно будет сфотографироваться с элементами костюмов разных эпох, а прически и макияж помогут сделать профессиональные стилисты.

Арт-пространство «Внутри белого куба» познакомит посетителя с современным искусством. Вас ждут работы хабаровских художников, инсталляции, хэппенинг и лекция «Что произошло с искусством?».

Подарками от музея станут увлекательный квест и ночная экскурсия. Кроме того, посетителей ждут многочисленные мастер-классы и фотозоны.