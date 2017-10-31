«Ночь искусств» ждёт хабаровчан на увлекательный квест, мастер-классы, игры и экскурсии
Всероссийская акция в этом году посвящена Году экологии и единству народов.
Всероссийская акция в этом году посвящена Году экологии и единству народов.
Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Хабаровске 3 ноября. Основные темы этого года — Год экологии и единство народов. Все пришедшие в музей Гродекова смогут посетить различные
Знакомству с дальневосточной природой будет посвящено сразу несколько
В одном из залов разместится «Литературное кафе». Здесь Книжный клуб «Read me» организует читку разных произведений. Гости — известные хабаровские ведущие и журналисты. Проект «Книжный перекресток» даст уникальную возможность познакомиться с книжными изданиями конца XIX- нач. XX вв. На
Лестница в историческом корпусе музея на один вечер станет сценой для нескольких музыкальных коллективов Хабаровска. Они будут исполнять как
В рамках проекта «Мультиведение» молодые художники вместе с посетителями будут создавать мультфильмы в технике
На сеансе амбротипии хабаровский фотограф раскроет секреты старинного фотографического процесса, описанного еще в начале 1850-х годов.
На своеобразном «Фестивале культур» национальные диаспоры края представят традиционную музыку, танцы, блюда и
На выставке «Первые леди России XX века» пройдет «Модная битва» XX и XXI веков: тут можно будет сфотографироваться с элементами костюмов разных эпох, а прически и макияж помогут сделать профессиональные стилисты.
Подарками от музея станут увлекательный квест и ночная экскурсия. Кроме того, посетителей ждут многочисленные
Стоимость билета — 250 рублей (для всех категорий). Дети до 5 лет — бесплатно.