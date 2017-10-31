Приморцам предстоит пережить снег и похолодание

Источник: Восток Медиа

На предстоящей рабочей неделе погода в Приморском крае будет переменчивой. В начале семидневки погодные условия сформирует гребень антициклона, осадки маловероятны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью на большей территории края столбики термометров опустились до −1… −9 градусов, в горных районах воздух выхолодился до -14. Однако это похолодание не будет продолжительным.

Сегодня, 31 октября, направление воздушных потоков над краем с северо-западного поменяется на западное, юго-западное. На юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса.

Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3−5 градусов. Днём в среду и в ночь на четверг над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут местами небольшие осадки в виде дождя, в утренние часы в отдельных районах со снегом.

В конце рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в крае вновь похолодает.