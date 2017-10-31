Приморцам предстоит пережить снег и похолодание
В ближайшие дни над регионом будут перемещаться фронтальные разделы.
В ближайшие дни над регионом будут перемещаться фронтальные разделы.
На предстоящей рабочей неделе погода в Приморском крае будет переменчивой. В начале семидневки погодные условия сформирует гребень антициклона, осадки маловероятны, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Минувшей ночью на большей территории края столбики термометров опустились до −1… −9 градусов, в горных районах воздух выхолодился до -14. Однако это похолодание не будет продолжительным.
Сегодня, 31 октября, направление воздушных потоков над краем с
Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3−5 градусов. Днём в среду и в ночь на четверг над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут местами небольшие осадки в виде дождя, в утренние часы в отдельных районах со снегом.
В конце рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в крае вновь похолодает.
Во Владивостоке в течение предстоящей недели существенных осадков не ожидается. Начало недели будет прохладным: днём +7… +9, ночью до +1… +4 градусов. К середине недели температурный фон повысится на 3−4 градуса. В последний день рабочей недели температура воздуха вновь понизится на 2−3 градуса: ночью до 0… -2, днём до +3… +5 градусов.