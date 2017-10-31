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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцам предстоит пережить снег и похолодание

В ближайшие дни над регионом будут перемещаться фронтальные разделы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 54% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Восток Медиа

На предстоящей рабочей неделе погода в Приморском крае будет переменчивой. В начале семидневки погодные условия сформирует гребень антициклона, осадки маловероятны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью на большей территории края столбики термометров опустились до −1… −9 градусов, в горных районах воздух выхолодился до -14. Однако это похолодание не будет продолжительным.

Сегодня, 31 октября, направление воздушных потоков над краем с северо-западного поменяется на западное, юго-западное. На юг Дальнего Востока станет поступать более тёплая воздушная масса.

Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3−5 градусов. Днём в среду и в ночь на четверг над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут местами небольшие осадки в виде дождя, в утренние часы в отдельных районах со снегом.

В конце рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в крае вновь похолодает.

Во Владивостоке в течение предстоящей недели существенных осадков не ожидается. Начало недели будет прохладным: днём +7… +9, ночью до +1… +4 градусов. К середине недели температурный фон повысится на 3−4 градуса. В последний день рабочей недели температура воздуха вновь понизится на 2−3 градуса: ночью до 0… -2, днём до +3… +5 градусов.

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