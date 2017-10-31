Главгосэкспертиза дала добро на второй этап центра подготовки в Хабаровске
Теперь строители смогут возводить двухэтажное здание с универсальными спортивными залами.
Теперь строители смогут возводить двухэтажное здание с универсальными спортивными залами.
Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект второго этапа работ по созданию Центра спортивной подготовки при Дальневосточной государственной академии физической культуры. Теперь строители смогут возводить двухэтажное здание с универсальными залами.
Как сообщает
Агентство писало, что Центр спортивной подготовки строят в районе улиц Глинной и Черепичной. Возвести его должны к 2020 году. На месте стройки рабочие срезали сопки, засыпали и выровняли огромный овраг рядом с «Волочаевском городком». На первом этапе сделают общежитие гостиничного типа,