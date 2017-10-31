Главгосэкспертиза дала добро на второй этап центра подготовки в Хабаровске

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект второго этапа работ по созданию Центра спортивной подготовки при Дальневосточной государственной академии физической культуры. Теперь строители смогут возводить двухэтажное здание с универсальными залами.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов. Проект предусматривает сооружение крытого легкоатлетического манежа с трехъярусными трибунами на 200 мест. Кроме кольцевой беговой дорожки там оборудуют дорожку на 130 метров. Это позволит спортсменам тренироваться в беге с барьерами на 110 метров. По проекту второго этапа строительства на объекте также появится крытый каток для занятий хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком.

Агентство писало, что Центр спортивной подготовки строят в районе улиц Глинной и Черепичной. Возвести его должны к 2020 году. На месте стройки рабочие срезали сопки, засыпали и выровняли огромный овраг рядом с «Волочаевском городком». На первом этапе сделают общежитие гостиничного типа, учебно-лабораторный корпус, открытое легкоатлетическое ядро с трибуной на 500 мест.