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03:26 (мск), источник: Восток Медиа

Главгосэкспертиза дала добро на второй этап центра подготовки в Хабаровске

Теперь строители смогут возводить двухэтажное здание с универсальными спортивными залами.

Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект второго этапа работ по созданию Центра спортивной подготовки при Дальневосточной государственной академии физической культуры. Теперь строители смогут возводить двухэтажное здание с универсальными залами.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов. Проект предусматривает сооружение крытого легкоатлетического манежа с трехъярусными трибунами на 200 мест. Кроме кольцевой беговой дорожки там оборудуют дорожку на 130 метров. Это позволит спортсменам тренироваться в беге с барьерами на 110 метров. По проекту второго этапа строительства на объекте также появится крытый каток для занятий хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком.

Агентство писало, что Центр спортивной подготовки строят в районе улиц Глинной и Черепичной. Возвести его должны к 2020 году. На месте стройки рабочие срезали сопки, засыпали и выровняли огромный овраг рядом с «Волочаевском городком». На первом этапе сделают общежитие гостиничного типа, учебно-лабораторный корпус, открытое легкоатлетическое ядро с трибуной на 500 мест.

Учебно-спортивный центр в первую очередь предназначен для обучения студентов, подготовки сборных команд России по различным видам спорта, обеспечения тренировочного процесса и соревнований местного уровня. Объект строят в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Реализация масштабного проекта обойдётся в 3,5 миллиарда рублей.

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