Жители Иркутска просят запретить торговлю спиртным в жилых домах

Источник: AP 2017

«В настоящее время практически в каждом жилом многоквартирном доме расположились магазины разливной торговли спиртными напитками, — говорится в обращении. — Собственники нежилых помещений совершенно не заботятся о наличии удобств для своих посетителей, поэтому жильцы домов видят постоянно подвыпивших клиентов, справляющих свои естественные надобности прямо во дворах жилых домов, многие ведут себя агрессивно и вызывающе».

Авторы письма также перечислили конкретные адреса, где расположены пивные точки. «Самое страшное, что весь этот бардак происходит прямо на глазах детей, у которых формируется личность, и которые воспринимают такой образ жизни, как правильную модель поведения», — подытожили ветераны в своём письме. Члены общественной организации попросили обратить внимание на эту проблему и «поддержать законопроект, внесенный депутатом ЗС Алексеем Козюрой о принятии закона, запрещающего реализацию и употребление алкоголя, включая пиво, в магазинах, расположенных в жилых домах».