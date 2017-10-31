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04:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутска просят запретить торговлю спиртным в жилых домах

Запретить торговать спиртными напитками в магазинах, расположенных в жилых домах, попросил Совет ветеранов Ленинского округа Иркутска Законодательное собрание. Как сообщает 31 октября 2017 года пресс-служба ЗС, такое письмо поступило на имя спикера Сергея Брилки.

Источник: AP 2017

«В настоящее время практически в каждом жилом многоквартирном доме расположились магазины разливной торговли спиртными напитками, — говорится в обращении. — Собственники нежилых помещений совершенно не заботятся о наличии удобств для своих посетителей, поэтому жильцы домов видят постоянно подвыпивших клиентов, справляющих свои естественные надобности прямо во дворах жилых домов, многие ведут себя агрессивно и вызывающе».

Авторы письма также перечислили конкретные адреса, где расположены пивные точки. «Самое страшное, что весь этот бардак происходит прямо на глазах детей, у которых формируется личность, и которые воспринимают такой образ жизни, как правильную модель поведения», — подытожили ветераны в своём письме. Члены общественной организации попросили обратить внимание на эту проблему и «поддержать законопроект, внесенный депутатом ЗС Алексеем Козюрой о принятии закона, запрещающего реализацию и употребление алкоголя, включая пиво, в магазинах, расположенных в жилых домах».

Напомним, что вопрос о проблеме алкоголизации в целом и о регулировании оборота алкогольной продукции в частности, был вынесен для обсуждения на прямой эфир телепрограммы «Трибуна». В ходе публичного обсуждения высказывались разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. В целом, участники согласились с тем, что проблему игнорировать нельзя, ограничительные меры в этой сфере необходимы, они должны быть упорядочены, понятны и постоянны.

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