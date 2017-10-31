Горожане обсудят планировку центра Омска и строительство газопровода на Красноярском тракте

«Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для объектов различного назначения в сложившейся застройке центра города Омска, коммуникаций инженерной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры. Проект межевания территории предусматривает возможность образования границ земельных участков, сведения о которых носят декларативный характер», — говорится в извещении.

В этот же день состоятся еще одни слушания по утверждению планировки некоторых частей территории городского округа. Причиной стало обращение ООО «Трубопласт» в целях строительства линейного объекта (газопровода) к производственному зданию, расположенному по Красноярскому тракту, дом 91 в Советском административном округе.