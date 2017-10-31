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07:09 (мск), источник: СуперОмск

Горожане обсудят планировку центра Омска и строительство газопровода на Красноярском тракте

Департартамент архитектуры и градостроительства г. Омска объявил о проведении 9 ноября публичных слушаний по утверждению проекта планировки и проекта межевания части территории города в границах: левый берег реки Оми — улица Б. Хмельницкого — улица Масленникова — Ленинградская площадь — правый берег реки Иртыш.

Источник: РИА "Новости"

«Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для объектов различного назначения в сложившейся застройке центра города Омска, коммуникаций инженерной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры. Проект межевания территории предусматривает возможность образования границ земельных участков, сведения о которых носят декларативный характер», — говорится в извещении.

В проекте межевания территории отражены границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон действия публичных сервитутов.

В этот же день состоятся еще одни слушания по утверждению планировки некоторых частей территории городского округа. Причиной стало обращение ООО «Трубопласт» в целях строительства линейного объекта (газопровода) к производственному зданию, расположенному по Красноярскому тракту, дом 91 в Советском административном округе.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение проектируемого газопровода:

— высокого давления Г3 (0,6 МПа) категории II, протяженностью 368,7 м;.

— низкого давления Г1 (0,002 МПа) категории IV, протяженностью 61,1 м.

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