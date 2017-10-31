Горожане обсудят планировку центра Омска и строительство газопровода на Красноярском тракте

«Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для объектов различного назначения в сложившейся застройке центра города Омска, коммуникаций инженерной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры. Проект межевания территории предусматривает возможность образования границ земельных участков, сведения о которых носят декларативный характер», — говорится в извещении.
В проекте межевания территории отражены границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон действия публичных сервитутов.
В этот же день состоятся еще одни слушания по утверждению планировки некоторых частей территории городского округа. Причиной стало обращение ООО «Трубопласт» в целях строительства линейного объекта (газопровода) к производственному зданию, расположенному по Красноярскому тракту, дом 91 в Советском административном округе.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение проектируемого газопровода:
— высокого давления Г3 (0,6 МПа) категории II, протяженностью 368,7 м;.
— низкого давления Г1 (0,002 МПа) категории IV, протяженностью 61,1 м.