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04:55 (мск), источник: Интерфакс

В приморском зоопарке собака «усыновила» двух котят леопарда

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Ретривер по кличке Тесси в зоопарке в пригороде Владивостока «усыновила» двух новорожденных котят леопарда, от которых отказалась мать.

«Леопардята родились в ночь на 8 октября, родители — леопарды Влад и Алена. Мама их кормить отказалась. Мы пытались их выкормить сами, но, к сожалению, сосали они плохо, поэтому необходимо было срочно искать кормящую маму», — сообщается на странице зоопарка в соцсети.

Отмечается, что такой мамой стала собака по кличке Тесси, которая сама недавно родила четырех щенят. Она охотно приняла в свое семейство еще двоих котят.

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«К сожалению, одна малышка (котенок леопарда — ИФ) очень слабая, у нее врожденный порок сердца и легкого (это показали рентген и узи). Не знаем, выживет она или нет. Надеемся», — говорится в сообщении.

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