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04:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярский охотник уничтожил в Эвенкии 2000 волков

Охотовед из Красноярска уничтожил почти две тысячи волков. Это рекорд мирового масштаба. Как отважному волкодаву удалось уцелеть в схватках с опасными хищниками?

Источник: Вести - Красноярск

30 назад Александр Когут стал героем фильма «Госпожа тундра» Свердловской киностудии. Легендарный охотник до сих пор не имеет себе равных на планете. Только по официальным данным он сдал государству 1400 волчьих шкур, всего же добыл около 2000.

«Когда на тебя летит стая из восьми волков, это впечатляет. А перед этим видел, как они разрывают лося. Однажды у меня была осечка, так холодный пот прошиб», — рассказывает Александр Когут.

Волкодаву, — так Александра Васильевича прозвали друзья, — приходилось ночевать в морозной тундре. Однажды из-за вьюги не мог прилететь вертолёт. Кроме точной стрельбы и выносливости, для охотника нужны и стальные нервы. С одним ножом Когут управлялся и с медведем, и с теми же волками. Трофейные меха до сих пор украшают дачу. Убивал не забавы ради. Руководство края ставило задачу сохранить поголовье северного оленя. За заслуги перед коренными народами первый секретарь эвенкийской компартии подарил стрелку карабин «Лось».

К слову, волчат в логове следопыт никогда не трогал. Однажды прирученных щенят отправил на Мосфильм. Там серые снялись в советско-японской картине «Под северным сиянием». За экономический эффект в миллионы долларов Когута должны были наградить званием Героя соцтруда, но распался Советский Союз. В 90-е к отважному волкодаву на охоту приезжали и арабские шейхи, и бельгийский принц. Сейчас он держит порох сухим, но в лес ходит редко. Планирует разводить рыбу в реке Мана.


Роман РЫКОВ

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