Красноярский охотник уничтожил в Эвенкии 2000 волков
Охотовед из Красноярска уничтожил почти две тысячи волков. Это рекорд мирового масштаба. Как отважному волкодаву удалось уцелеть в схватках с опасными хищниками?
Охотовед из Красноярска уничтожил почти две тысячи волков. Это рекорд мирового масштаба. Как отважному волкодаву удалось уцелеть в схватках с опасными хищниками?
30 назад Александр Когут стал героем фильма «Госпожа тундра» Свердловской киностудии. Легендарный охотник до сих пор не имеет себе равных на планете. Только по официальным данным он сдал государству 1400 волчьих шкур, всего же добыл около 2000.
«Когда на тебя летит стая из восьми волков, это впечатляет. А перед этим видел, как они разрывают лося. Однажды у меня была осечка, так холодный пот прошиб», — рассказывает Александр Когут.
Волкодаву, — так Александра Васильевича прозвали друзья, — приходилось ночевать в морозной тундре. Однажды
К слову, волчат в логове следопыт никогда не трогал. Однажды прирученных щенят отправил на Мосфильм. Там серые снялись в
Роман РЫКОВ