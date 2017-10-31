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05:04 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке появится центр 3d-проектирования

В центре 3d-проектирования специалисты совместно со студентами будут вместе создавать современные модели и проекты зданий и сооружений.

Компания «ИНСИСТЕМС» совместно с Дальневосточным федеральным университетом запускают центр 3d-проектирования. Центр будет выступать учебной базой для студентов университета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на минвостокразвития.

В сообщении отмечается, что специалисты совместно со студентами будут вместе создавать современные модели и проекты зданий и сооружений.

Создание центра 3d-проектирования планируется в рамках программы «Технопарк Русский».

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