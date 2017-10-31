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05:06 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае трудовые отряды студентов закрыли летний сезон

В этом году по 12 направлениям работали свыше 1600 человек.

В Хабаровском крае завершился летний трудовой семестр студенческих отрядов. В этом году для молодёжи организовали 12 направлений, самыми популярными из них стали «Проводник», «Вожатый», «Путина», «Строитель». Всего на предприятия региона трудились свыше 1600 человек.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году в регионе собрались в отряды 3 229 молодых людей, из них студентов — больше 1 400. Торжественное закрытие летнего трудового семестра прошло в Хабаровске с участием активистов движения и руководителей образовательных организаций края. Бойцы студотрядов подвели итоги выполненных работ и рассказали, каких достижений удалось добиться в прошедшем сезоне.

«Наши студенты из года в год доказывают, что они готовы выполнять задачи на любых объектах экономики региона. От имени губернатора выражаю вам благодарность за активную жизненную позицию, трудолюбие. Сегодня Хабаровский край — территория опережающего развития. У нас реализуются крупные инвестпроекты. Мы рассчитываем на помощь молодёжи, студенчества, всегда готовы оказать вам поддержку», — отметил заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов.

Он подчеркнул, что бойцы студенческих отрядов зарекомендовали себя как ответственные и подготовленные специалисты. Поэтому количество организаций, готовых трудоустраивать студентов, постепенно увеличивается. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, сейчас власти ведут переговоры с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом и Хабаровским аэропортом. На закрытии сезона лучших бойцов студотрядов наградили благодарственными письмами.

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