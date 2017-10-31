В Хабаровском крае трудовые отряды студентов закрыли летний сезон

В Хабаровском крае завершился летний трудовой семестр студенческих отрядов. В этом году для молодёжи организовали 12 направлений, самыми популярными из них стали «Проводник», «Вожатый», «Путина», «Строитель». Всего на предприятия региона трудились свыше 1600 человек.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в этом году в регионе собрались в отряды 3 229 молодых людей, из них студентов — больше 1 400. Торжественное закрытие летнего трудового семестра прошло в Хабаровске с участием активистов движения и руководителей образовательных организаций края. Бойцы студотрядов подвели итоги выполненных работ и рассказали, каких достижений удалось добиться в прошедшем сезоне.

«Наши студенты из года в год доказывают, что они готовы выполнять задачи на любых объектах экономики региона. От имени губернатора выражаю вам благодарность за активную жизненную позицию, трудолюбие. Сегодня Хабаровский край — территория опережающего развития. У нас реализуются крупные инвестпроекты. Мы рассчитываем на помощь молодёжи, студенчества, всегда готовы оказать вам поддержку», — отметил заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов.