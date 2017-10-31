На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие
На минувшей неделе подрядчик завершил укладку третьего, защитного, слоя.
На минувшей неделе подрядчик завершил укладку третьего, защитного, слоя.
На улице Светланской во Владивостоке завершаются работы по комплексному ремонту улицы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На минувшей неделе подрядчик завершил укладку третьего, защитного, слоя дорожного покрытия из
Стоит отметить, что уже на следующей неделе на отремонтированные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» участки городских улиц выйдет комиссия для приёмки выполненных работ.