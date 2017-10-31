На улице Светланской наносят разметку на обновленное дорожное покрытие

На улице Светланской во Владивостоке завершаются работы по комплексному ремонту улицы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядная организация завершила комплекс основных работ: демонтаж трамвайных путей, ремонт тротуаров и укладку нового дорожного покрытия.

На минувшей неделе подрядчик завершил укладку третьего, защитного, слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона и приступил к нанесению дорожной разметки. Минувшей ночью на улице Светланской появилась разметка типа «зебра». Следующий этап работ — нанесение сплошных и пунктирных линий. Работы ведутся в ночное время суток, чтобы не мешать движению автотранспорта на одной из самых оживлённых улиц краевого центра.