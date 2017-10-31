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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Национальность — россияне. Чем может помочь община?

Почему так важно сохранять традиции?

Десять лет назад в Кемерове армяне приютили русскую сироту. В семье пятнадцатилетней Насти тогда произошла трагедия: папа убил маму. С единственным родственником — дядей — отношения у девочки не ладились. А через дорогу от дома был русско-армянский культурный центр, в котором девочка и попросила о помощи. Как община помогла подростку, узнала корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Настя тогда училась в техникуме. В центре она жила в отдельной комнате, там же делала уроки, на кухне готовила себе еду. Армяне ей во всём помогали. У девушки уже давно своя семья, но кемеровчанка всегда рада встречам со своими добрыми друзьями из центра.

Не выделять, а объединять.

Аргишти Симонян

Кузбасские армяне объединились в общину в 1989 г. В то время в Армении произошло сильное землетрясение, поэтому братской республике нужно было помочь. Члены общины быстро собрали медикаменты, вещи и отправили их пострадавшим. В 2003 г. руководить общиной «Урарту» (древнее армянское государство) стал Аргишти Симонян. Его избрал сам армянский народ. Сегодня «Урарту» имеет филиалы в двадцати городах Кузбасса. Община занимается благотворительностью: помогает школам, детским садам, семьям погибших в локальных конфликтах и во время стихийных бедствий.

Как рассказывает Аргишти Булоевич, он сразу решил, что главная задача армянской общины — максимальное сближение с русскоязычным населением Кузбасса. «Считаю, что у нас немного неверная политика. Многие чиновники неправильно поняли поручение президента оказывать внимание малым народам, которые живут на территории страны. Мне кажется, часто они хотят чересчур нас выделить. А этого нельзя делать. Не нужны акценты на национальности. Выделять — значит отделять. А мы все россияне, граждане одного государства. Я вырос в Советском Союзе, служил в армии в Москве, с 1989 г. живу в Кемерове. Меня воспитали патриотом страны, в которой люди не делили себя на армян, таджиков или татар. Сегодня мы всё должны делать, чтобы укрепить государство», — убеждён Симонян. И, чтобы объединить народы, которые живут в Кузбассе, он решил открыть русско-армянский культурный центр. Его, как признаётся лидер диаспоры, строили все: и армяне, и русские. Приходили все, у кого было свободное время и желание. И продолжают строить до сих пор.

Двери открыты для всех.

На территории центра есть кухня, банкетный зал, музей, множество комнат (здесь, например, останавливаются студенты, которые приезжают из Армении поступать в кемеровские вузы). Места хватило даже для небольшой церкви. Несмотря на то, что армяне православные, в их религии есть некоторые отличия в обрядах. Однако в часовне на территории центра мирно соседствуют две библии: привычная православная и армянская. Так же и с иконами. А вот службу здесь ведёт русский православный священник. Также на территории центра есть мемориал. Изображения на стенах являются символами четырёх мировых религий: христианства, мусульманства, иудаизма и буддизма. Этим армяне хотят показать, что мы все едины, неважно, какую религию исповедуем и какая национальность написана в нашем паспорте, если написана.

В совет армянской общины входят 55 самых уважаемых человек. Все они работают бескорыстно, вкладывая свои деньги, ведь для посетителей центра всё бесплатно. В банкетном зале часто проводят свадьбы, причём не только армянские, но и русские, таджикские и т. д. На кухне есть и мангалы, и казаны. Кстати, армяне при возможности с удовольствием помогают приготовить свои национальные шашлыки. Также люди всех национальностей приходят заниматься в тренажёрный зал или поиграть в теннис. Ребятишки со всего частного сектора Кировского района (именно здесь находится центр) приходят сюда, чтобы поиграть. «У нас такое большое помещение! Оно не должно стоять без дела, поэтому двери открыты для всех. Наши костюмы берут для выступлений не только наши артисты, но и студенты института культуры. К нам приходят в гости просто попить чай и пообщаться», — говорит Симонян.

Кстати, на месте сегодняшнего культурного центра стоял двухэтажный дом Симоняна. Аргишти Булоевич полностью его переделал, даже сломал второй этаж. И не пожалел. «Пусть мой дом служит людям. Это благодарность за то, что меня хорошо здесь приняли. Я всегда был местным», — говорил Симонян. Для армянских детей в центре «Урарту» работает воскресная школа, где ребятишки могут изучать армянский язык. Ходить сюда могут и русские дети. Как считают представители диаспоры, чтобы завтра армянские дети жили в мире с русскими, нужно вкладывать в это деньги сегодня. «Мы много чего хорошего можем сделать сами. В нашем совете 55 человек. Каждый пожертвует по тысяче — и мы можем сшить национальные костюмы для конкурса или помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к школе и т. д.», — говорит Аргишты Булоевич. Также своей задачей община считает предотвращение национальных конфликтов, ведь народ — это большая сила. Её нужно правильно направить.

«Однажды пришли ко мне молодые армяне. Они услышали, что армянскую музыку играют представители другой национальной диаспоры. Для нас это очень тонкий момент. Это неприятно, но я смог убедить, что на эту ситуацию реагировать никак не нужно», — рассказывает Симонян. Но такое, к счастью, случается редко. В повседневной жизни разные народы всё-таки дружат. Все вместе участвуют в культурных конкурсах и фестивалях национальных культур, традиционных праздниках «Мы живём семьёй единой», «Хоровод дружбы», «Родники Кузбасса» и др. Творческие коллективы общины много раз становились лауреатами самых разных конкурсов.

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