Национальность — россияне. Чем может помочь община?
Почему так важно сохранять традиции?
Почему так важно сохранять традиции?
Десять лет назад в Кемерове армяне приютили русскую сироту. В семье пятнадцатилетней Насти тогда произошла трагедия: папа убил маму. С единственным родственником — дядей — отношения у девочки не ладились. А через дорогу от дома был
Настя тогда училась в техникуме. В центре она жила в отдельной комнате, там же делала уроки, на кухне готовила себе еду. Армяне ей во всём помогали. У девушки уже давно своя семья, но кемеровчанка всегда рада встречам со своими добрыми друзьями из центра.
Не выделять, а объединять.
Кузбасские армяне объединились в общину в 1989 г. В то время в Армении произошло сильное землетрясение, поэтому братской республике нужно было помочь. Члены общины быстро собрали медикаменты, вещи и отправили их пострадавшим. В 2003 г. руководить общиной «Урарту» (древнее армянское государство) стал Аргишти Симонян. Его избрал сам армянский народ. Сегодня «Урарту» имеет филиалы в двадцати городах Кузбасса. Община занимается благотворительностью: помогает школам, детским садам, семьям погибших в локальных конфликтах и во время стихийных бедствий.
Как рассказывает Аргишти Булоевич, он сразу решил, что главная задача армянской общины — максимальное сближение с русскоязычным населением Кузбасса. «Считаю, что у нас немного неверная политика. Многие чиновники неправильно поняли поручение президента оказывать внимание малым народам, которые живут на территории страны. Мне кажется, часто они хотят чересчур нас выделить. А этого нельзя делать. Не нужны акценты на национальности. Выделять — значит отделять. А мы все россияне, граждане одного государства. Я вырос в Советском Союзе, служил в армии в Москве, с 1989 г. живу в Кемерове. Меня воспитали патриотом страны, в которой люди не делили себя на армян, таджиков или татар. Сегодня мы всё должны делать, чтобы укрепить государство», — убеждён Симонян. И, чтобы объединить народы, которые живут в Кузбассе, он решил открыть
Двери открыты для всех.
На территории центра есть кухня, банкетный зал, музей, множество комнат (здесь, например, останавливаются студенты, которые приезжают из Армении поступать в кемеровские вузы). Места хватило даже для небольшой церкви. Несмотря на то, что армяне православные, в их религии есть некоторые отличия в обрядах. Однако в часовне на территории центра мирно соседствуют две библии: привычная православная и армянская. Так же и с иконами. А вот службу здесь ведёт русский православный священник. Также на территории центра есть мемориал. Изображения на стенах являются символами четырёх мировых религий: христианства, мусульманства, иудаизма и буддизма. Этим армяне хотят показать, что мы все едины, неважно, какую религию исповедуем и какая национальность написана в нашем паспорте, если написана.
В совет армянской общины входят 55 самых уважаемых человек. Все они работают бескорыстно, вкладывая свои деньги, ведь для посетителей центра всё бесплатно. В банкетном зале часто проводят свадьбы, причём не только армянские, но и русские, таджикские
Кстати, на месте сегодняшнего культурного центра стоял двухэтажный дом Симоняна. Аргишти Булоевич полностью его переделал, даже сломал второй этаж. И не пожалел. «Пусть мой дом служит людям. Это благодарность за то, что меня хорошо здесь приняли. Я всегда был местным», — говорил Симонян. Для армянских детей в центре «Урарту» работает воскресная школа, где ребятишки могут изучать армянский язык. Ходить сюда могут и русские дети. Как считают представители диаспоры, чтобы завтра армянские дети жили в мире с русскими, нужно вкладывать в это деньги сегодня. «Мы много чего хорошего можем сделать сами. В нашем совете 55 человек. Каждый пожертвует по тысяче — и мы можем сшить национальные костюмы для конкурса или помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к школе
«Однажды пришли ко мне молодые армяне. Они услышали, что армянскую музыку играют представители другой национальной диаспоры. Для нас это очень тонкий момент. Это неприятно, но я смог убедить, что на эту ситуацию реагировать никак не нужно», — рассказывает Симонян. Но такое, к счастью, случается редко. В повседневной жизни разные народы