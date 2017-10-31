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07:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области вновь прогнозируются неблагоприятные метеоусловия

В Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России региона, НМУ первой степени будут действовать в населенном пункте Карабаш до 13 часов 31 октября. Ветер не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Подобная ситуация ожидается и в Троицке до 19 часов 31 октября.

Южноуральцам рекомендуем не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

В случае возникновения сильной задымлённости спасатели просят информировать об этом отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по номеру телефона: (351) 260−67−70.

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