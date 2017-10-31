В Челябинской области вновь прогнозируются неблагоприятные метеоусловия

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России региона, НМУ первой степени будут действовать в населенном пункте Карабаш до 13 часов 31 октября. Ветер не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Подобная ситуация ожидается и в Троицке до 19 часов 31 октября.

Южноуральцам рекомендуем не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.