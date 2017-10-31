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05:34 (мск), источник: Newslab.ru

В школах Красноярска пройдут Дни науки «Планета Земля»

С 13 ноября по 16 декабря интерактивный музей науки «Ньютон Парк» при поддержке главного управления образования Красноярска и Сибирской генерирующей компании проведет Дни науки «Планета Земля» в школах Красноярска.

Ребята узнают, почему именно углерод стал базовым химическим элементом для разных форм жизни на Земле; каким образом древние растения превратились в полезные ископаемые и как человек научился получать из них энергию.

В программе будет использоваться интерактивный подход. Например, познакомиться с понятиями температуры, теплоты и теплопроводности школьники смогут при помощи тепловизора и паровой машины. Причем они будут не просто наблюдать за работой этих устройств, но и взаимодействовать с ними.

Также в программе будут представлены увлекательные опыты и демонстрации, которые познакомят ребята с некоторыми разделами биологии и географии и позволят совершить «погружение» в древнейшую историю нашей планеты. Школьники узнают, как доисторические растения превратились в полезные ископаемые; насколько обширны запасы этих самых ископаемых; как человек научился использовать углеводороды, добывая энергию, и как их переработка происходит сейчас.

Лекции-шоу, которые пройдут в 70 школах города, рассчитаны на старшеклассников. Ещё в 10 школах для учеников 5−8 классов будут действовать экспозиции.

Дни науки «Планета Земля» — это ещё один образовательный проект «Ньютон Парка». Просветительской деятельностью музей занимается уже несколько лет. За это время он воплотил в жизнь несколько масштабных научно-популярных форматов. Разбудить азарт к исследованию окружающего мира, познакомить с миром науки помогает интерактивная подача материала, которую используют сотрудники музея.

Организаторы считают: программа «Планета Земля» не только познакомит школьников с базовыми знаниями о зарождении жизни на планете и значении углерода для человека, но и поможет сформировать интерес к естественнонаучным дисциплинам. Что, возможно, станет важным фактором при выборе будущей профессии.

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