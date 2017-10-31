Дети, родившиеся в День края, получили медали и 20 тыс рублей

— Дальневосточная столица уверенно удерживает первое место в ДФО по числу жителей, и такими темпами мы скоро преодолеем отметку в 618 тысяч человек, — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Мы изучили статистику и оказалось, что ежегодно 20 октября у нас отмечается самая высокая рождаемость. И это очень символично. Поэтому с этого года мы учредили особый знак отличия для семей, у которых произошло пополнение в День края. В первую очередь — это подарок «на вырост» самому новорождённому. В следующем году Хабаровском краю исполнится 80 лет. Поэтому аисту, изображенному на медали, придётся постараться и принести в наш край ещё больше детей. А мы создадим все условия для их комфортной жизни. Глава региона подчеркнул, что денежное пособие на 20 тыс рублей для детей, рожденных в День края, — это одно из стимулирующих условий повышения рождаемости. Правительство края намерено и в дальнейшем поощрять родителей. Традиция награждать медалями детей, появившихся на свет 20 октября, будет продолжена.