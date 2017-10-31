Дети, родившиеся в День края, получили медали и 20 тыс рублей
20 октября на свет появились 47 малышей.
20 октября на свет появились 47 малышей.
Дети, родившиеся в день 79-летия образования Хабаровского края, получили памятные медали и 20 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Торжественная церемония вручения новорожденным первых государственных документов — свидетельств о рождении — состоялась во Дворце бракосочетания в Хабаровске. Памятные медали «Рождённому в день образования Хабаровского края» и сертификаты на пособие в размере 20 тыс рублей из рук губернатора Вячеслава Шпорта получили многодетные родители.
Семья Копыловых пополнилась в День рождения края третьей дочерью Кирией. В семье Крюковых родилась девочка Ульяна. Третий сын появился у четы Екимовых, мальчика назвали Михаилом. Для семьи Мальцевых 79-летие края ознаменовано появлением на свет двойни.
Подарки получила и молодая семья Пономарёвых. Их новорожденная дочь Елизавета зарегистрирована 100-тысячным ребёнком со дня открытия Дворца бракосочетания, который вслед за Днём рождения Хабаровского края, 21 октября отметил своё 45-летие.
— Дальневосточная столица уверенно удерживает первое место в ДФО по числу жителей, и такими темпами мы скоро преодолеем отметку в 618 тысяч человек, — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Мы изучили статистику и оказалось, что ежегодно 20 октября у нас отмечается самая высокая рождаемость. И это очень символично. Поэтому с этого года мы учредили особый знак отличия для семей, у которых произошло пополнение в День края. В первую очередь — это подарок «на вырост» самому новорождённому. В следующем году Хабаровском краю исполнится 80 лет. Поэтому аисту, изображенному на медали, придётся постараться и принести в наш край ещё больше детей. А мы создадим все условия для их комфортной жизни. Глава региона подчеркнул, что денежное пособие на 20 тыс рублей для детей, рожденных в День края, — это одно из стимулирующих условий повышения рождаемости. Правительство края намерено и в дальнейшем поощрять родителей. Традиция награждать медалями детей, появившихся на свет 20 октября, будет продолжена.