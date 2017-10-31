Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Буффон назвал шокирующим матч против сборной России по футболу
В США усыпили привезенного из России амурского тигра
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
СМИ: Виталина назвала поступок Джигарханяна предательством
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12100 лет Октябрьской революции
06:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Покойный Майкл Джексон за год заработал 75 миллионов долларов

Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. За год наследие короля поп-музыки принесло ему 75 миллионов долларов.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Умерший в 2009 году Джексон уже пятый раз возглавляет этот рейтинг, традиционно публикуемый накануне Хеллоуина. В этом году вторую строчку занял гольфист Арнольд Палмер с 40 миллионами. Третье место журналисты отдали карикатуристу Чарльзу Шульцу, который «заработал» 38 миллионов на авторских правах на использование своих персонажей.

Король рок-н-ролла Элвис Пресли оказался на четвертом месте. Его доходы оценили в 35 миллионов долларов.

Ранее в октябре калифорнийская марка Stance выпустила носки с изображением Майкла Джексона из клипа Thriller. Их выход приурочен к приближающемуся Хеллоуину. Компания подготовила три вида носков с различными изображениями из музыкального видео, на одном из них артист изображен в виде оборотня, на другом — зомби, и на третьем — в своей знаменитой красной кожаной куртке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Путин открыл «Стену скорби»
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
Под Киевом ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина
Ассанж рассказал, откуда WikiLeaks получила переписку Клинтон
Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь