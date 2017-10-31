Покойный Майкл Джексон за год заработал 75 миллионов долларов
Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. За год наследие короля
Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. За год наследие короля
Умерший в 2009 году Джексон уже пятый раз возглавляет этот рейтинг, традиционно публикуемый накануне Хеллоуина. В этом году вторую строчку занял гольфист Арнольд Палмер с 40 миллионами. Третье место журналисты отдали карикатуристу Чарльзу Шульцу, который «заработал» 38 миллионов на авторских правах на использование своих персонажей.
Король
Ранее в октябре калифорнийская марка Stance выпустила носки с изображением Майкла Джексона из клипа Thriller. Их выход приурочен к приближающемуся Хеллоуину. Компания подготовила три вида носков с различными изображениями из музыкального видео, на одном из них артист изображен в виде оборотня, на другом — зомби, и на третьем — в своей знаменитой красной кожаной куртке.