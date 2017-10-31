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06:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из Красноярска стартовали новые авиарейсы в Кодинск и Ванавару

Перевозить пассажиров будут на универсальном двухмоторном самолете L-410.

Источник: AP 2017

Сегодня, 31 октября, на осеннее-зимний период из Красноярска стартовали новые авиарейсы в Кодинск и Ванавару. Маршрут открыла краевая компания «КрасАвиа».

В министерстве транспорта сообщили, что рейсы будут выполняться по вторникам в направлении Красноярск-Кодинск-Ванавара и по четвергам в направлении Ванавара-Кодинск-Красноярск.

Полёты будут совершаться на универсальном двухмоторном самолёте L-410. Вылет и прилет в Красноярске осуществляется в аэропорту «Черемшанка».

Дополнительную информацию и расписание можно посмотреть на сайте «КрасАвиа».

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