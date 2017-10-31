Из Красноярска стартовали новые авиарейсы в Кодинск и Ванавару
Перевозить пассажиров будут на универсальном двухмоторном самолете L-410.
Перевозить пассажиров будут на универсальном двухмоторном самолете L-410.
Сегодня, 31 октября, на
В министерстве транспорта сообщили, что рейсы будут выполняться по вторникам в направлении
Полёты будут совершаться на универсальном двухмоторном самолёте L-410. Вылет и прилет в Красноярске осуществляется в аэропорту «Черемшанка».
Дополнительную информацию и расписание можно посмотреть на сайте «КрасАвиа».