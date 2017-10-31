Источник: AP 2017

Сегодня, 31 октября, на осеннее-зимний период из Красноярска стартовали новые авиарейсы в Кодинск и Ванавару. Маршрут открыла краевая компания «КрасАвиа».

В министерстве транспорта сообщили, что рейсы будут выполняться по вторникам в направлении Красноярск-Кодинск-Ванавара и по четвергам в направлении Ванавара-Кодинск-Красноярск.

Полёты будут совершаться на универсальном двухмоторном самолёте L-410. Вылет и прилет в Красноярске осуществляется в аэропорту «Черемшанка».