По Башкирии объявили новое экстренное штормовое предупреждение
Вместе со штормовым ветром в республику придет туман.
Вместе со штормовым ветром в республику придет туман.
Представители МЧС Башкирии обратились к жителям региона с экстренным предупреждением. По данным спасателей, сегодня, 31 октября 2017 года, в некоторые районах республики установится непроглядный туман. Речь идет, как минимум, о восточных районах Башкирии.
— Уважаемые граждане! Ночью и утром на востоке Башкирии возможен туман с видимостью 50 метров и менее. Водителям просьба снизить скоростной режим! — гласит официальное сообщение МЧС по Башкирии.
Ранее спасатели выпустили штормовое предупреждение, оповещающее жителей региона о сильных порывах ветра 31 октября.
— Ночью и днем ожидаются сильные порывы ветра, днем южный, ночью —
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