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07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

По Башкирии объявили новое экстренное штормовое предупреждение

Вместе со штормовым ветром в республику придет туман.

Источник: РИА "Новости"

Представители МЧС Башкирии обратились к жителям региона с экстренным предупреждением. По данным спасателей, сегодня, 31 октября 2017 года, в некоторые районах республики установится непроглядный туман. Речь идет, как минимум, о восточных районах Башкирии.

— Уважаемые граждане! Ночью и утром на востоке Башкирии возможен туман с видимостью 50 метров и менее. Водителям просьба снизить скоростной режим! — гласит официальное сообщение МЧС по Башкирии.

Ранее спасатели выпустили штормовое предупреждение, оповещающее жителей региона о сильных порывах ветра 31 октября.

— Ночью и днем ожидаются сильные порывы ветра, днем южный, ночью — юго-восточный. Порывы будут достигать 22 метров в секунду. На отдельных участках дорог могут возникнуть серьезные проблемы, — сообщала вчера пресс-служба МЧС по Башкирии.

Редакция «Комсомольской правды» призывает водителей отказаться от поездок по федеральным и региональным трассам без особой надобности.

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