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06:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина ушел из дома в поселке Дзержинск Иркутского района и пропал без вести

Правоохранители разыскивают пропавшего.

33-летний Максим Клюкин ушел из дома в поселке Дзержинск Иркутского района и пропал без вести. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что 4 сентября молодой человек ушел из дома в микрорайоне «Современник» поселка Дзержинск Иркутского района и до настоящего времени не вернулся.

«На вид мужчине 30−35 лет, рост около 187 см, среднее телосложение, овальное лицо, прямые русые волосы, серые глаза, прямой нос. Был одет в темно-синие джинсы, темно-синюю толстовку, синие кроссовки», — отметили в ведомстве.

Особые приметы: на правой руке ниже локтя в виде компаса в художественном стиле татуировка.

Жителей, видевших или что-либо знающих о местонахождении Максима Клюкина, полиция просит обращаться по телефону 8 (3952) 20−93−25, 8 (3952) 29−00−85 (дежурная часть), 8 (3952) 21−26−26, 8 (3952) 21−64−64 (бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

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