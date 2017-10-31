Мужчина ушел из дома в поселке Дзержинск Иркутского района и пропал без вести

33-летний Максим Клюкин ушел из дома в поселке Дзержинск Иркутского района и пропал без вести. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пропавшего. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что 4 сентября молодой человек ушел из дома в микрорайоне «Современник» поселка Дзержинск Иркутского района и до настоящего времени не вернулся.

«На вид мужчине 30−35 лет, рост около 187 см, среднее телосложение, овальное лицо, прямые русые волосы, серые глаза, прямой нос. Был одет в темно-синие джинсы, темно-синюю толстовку, синие кроссовки», — отметили в ведомстве.

Особые приметы: на правой руке ниже локтя в виде компаса в художественном стиле татуировка.