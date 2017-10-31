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06:37 (мск), источник: "Российская газета"

Водолазы ТОФ впервые спустились на глубину 317 метров

Впервые в истории Тихоокеанского флота специалисты поисково-спасательного обеспечения провели тренировку водолазов на глубине 317 метров, сообщил «РГ» начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Заранее прошедшие компрессию в барокамерах водолазы спасательного судна «Игорь Белоусов» осуществили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт. Там они обследовали подводную акваторию.

— До этого рекордной считались глубина 200 метров. Погружение было выполнено на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна «Алагез», — отмечает Николай Воскресенский.

В дальнейшем на флоте планируют спуски под воду, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне «Игорь Белоусов».

Во время сдачи элементов курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) специалисты «Игоря Белоусова» также отработали организацию проведения подводно-технических работ.

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