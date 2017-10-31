Водолазы ТОФ впервые спустились на глубину 317 метров

Заранее прошедшие компрессию в барокамерах водолазы спасательного судна «Игорь Белоусов» осуществили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт. Там они обследовали подводную акваторию.

— До этого рекордной считались глубина 200 метров. Погружение было выполнено на Тихоокеанском флоте в 2001 году с борта спасательного судна «Алагез», — отмечает Николай Воскресенский.

В дальнейшем на флоте планируют спуски под воду, которые позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450, установленного на спасательном судне «Игорь Белоусов».