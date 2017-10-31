Новосибирские должники занимаются благоустройством кладбищ

В Новосибирске должников привлекли к общественным работам на кладбище. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Всего судебные приставы привлекли к принудительным работам 78 человек. Среди должников неплательщики алиментов, штрафов ГИБДД. Они вывозят мусор, очищают проезд к местам захоронения, убирают аварийные деревья. Неплательщики наводят порядок на семи кладбищах, общая площадь которых составляет более 629 гектаров.

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