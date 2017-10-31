Новосибирские должники занимаются благоустройством кладбищ
Судебные приставы привлекли 78 неплательщиков к принудительным работам.
Судебные приставы привлекли 78 неплательщиков к принудительным работам.
В Новосибирске должников привлекли к общественным работам на кладбище. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по региону.
Всего судебные приставы привлекли к принудительным работам 78 человек. Среди должников неплательщики алиментов, штрафов ГИБДД. Они вывозят мусор, очищают проезд к местам захоронения, убирают аварийные деревья. Неплательщики наводят порядок на семи кладбищах, общая площадь которых составляет более 629 гектаров.
Как отмечают в Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, такой труд экономит бюджетные средства, которые выделяются на поддержание порядка.