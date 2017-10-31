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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Названы самые «пьющие районы» Башкирии

Данные приводит государственный комитет по торговле.

Больше 3,1 млн декалитров алкоголя было продано с начала 2017 года в Башкирии. Новую статистику подвел государственный комитет по торговле и защите право потребителей региона.

Как сообщает портал Ufatime, самым пьющим районом Башкирии стал Туймазинский. С начала года здесь купили более 107 тысяч декалитров алкоголя. В тройке лидеров — Белорецкий и Уфимский районы с результатами в 86 и 78 декалитров соответственно.

Самыми трезвыми районами Башкирии стали Ермекеевский, Зилаирский и Федоровский.

Стоит учитывать, что речь идет об общем объеме продаж алкоголя. Соответственно, больше пива и водки продавали в районах с большей же численностью населения.

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