Названы самые «пьющие районы» Башкирии

Больше 3,1 млн декалитров алкоголя было продано с начала 2017 года в Башкирии. Новую статистику подвел государственный комитет по торговле и защите право потребителей региона.

Как сообщает портал Ufatime, самым пьющим районом Башкирии стал Туймазинский. С начала года здесь купили более 107 тысяч декалитров алкоголя. В тройке лидеров — Белорецкий и Уфимский районы с результатами в 86 и 78 декалитров соответственно.

Самыми трезвыми районами Башкирии стали Ермекеевский, Зилаирский и Федоровский.