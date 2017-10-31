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07:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Густой туман за ночь окутал Екатеринбург

Синоптики предупреждали о неблагоприятном метеоявлении.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 58% 758 мм рт. ст. 5 м/с

Екатеринбург этой ночью оказался в густом тумане, накрыв город полностью и создав плохую видимость. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали о данном явлении, сообщает во вторник, 31 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Город оказался полностью в тумане с наступлением ночи. Многие из высоток Екатеринбурга, включая бизнес-центр «Высоцкий» и башню «Исеть», оказались не видны в таких погодных условиях.

Однако аэропорт «Кольцово» продолжает работать в штатном режиме: самолет вылетают и прилетают в Екатеринбург. Отложен только один рейс О7−85 из Оренбурга из-за погодных метеоусловий.

Специалисты Уралгидрометцентра предупреждали в своем прогнозе об утреннем тумане. Согласно сводке синоптиков к полудню туман развеется, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Только вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +5°С.

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