Густой туман за ночь окутал Екатеринбург

Екатеринбург этой ночью оказался в густом тумане, накрыв город полностью и создав плохую видимость. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали о данном явлении, сообщает во вторник, 31 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Город оказался полностью в тумане с наступлением ночи. Многие из высоток Екатеринбурга, включая бизнес-центр «Высоцкий» и башню «Исеть», оказались не видны в таких погодных условиях.

Однако аэропорт «Кольцово» продолжает работать в штатном режиме: самолет вылетают и прилетают в Екатеринбург. Отложен только один рейс О7−85 из Оренбурга из-за погодных метеоусловий.