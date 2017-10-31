Густой туман за ночь окутал Екатеринбург
Синоптики предупреждали о неблагоприятном метеоявлении.
Синоптики предупреждали о неблагоприятном метеоявлении.
Екатеринбург этой ночью оказался в густом тумане, накрыв город полностью и создав плохую видимость. Синоптики Уралгидрометцентра предупреждали о данном явлении, сообщает во вторник, 31 октября, корреспондент «АиФ-Урал».
Город оказался полностью в тумане с наступлением ночи. Многие из высоток Екатеринбурга, включая
Однако аэропорт «Кольцово» продолжает работать в штатном режиме: самолет вылетают и прилетают в Екатеринбург. Отложен только один рейс О7−85 из Оренбурга
Специалисты Уралгидрометцентра предупреждали в своем прогнозе об утреннем тумане. Согласно сводке синоптиков к полудню туман развеется, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Только вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +5°С.