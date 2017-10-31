Челябинцев приглашают на «Ночь искусств»
Гостей музея ждут лекции от кураторов выставок, экспериментальные спектакли и концерты.
Гостей музея ждут лекции от кураторов выставок, экспериментальные спектакли и концерты.
Челябинцы смогут узнать больше о живописи и стать участником спектакля во время «Ночи искусств», сообщают в
3 ноября на двух площадках состоятся авторские экскурсии от кураторов выставок «Жизнь вещей» и «Поле Куликово», лекции о тайнах музейных фондов, а также концерт народной песни. Кроме того, во время спектакля променада «Чугунные люди» посетители сами смогут решить, наблюдать за действием со стороны или стать его активным участником.
Начало мероприятий в Картинной галерее (ул. Труда, 92а) в 15:00, в Музее на площади Революции — в 16:00.