Челябинцев приглашают на «Ночь искусств»

Челябинцы смогут узнать больше о живописи и стать участником спектакля во время «Ночи искусств», сообщают в пресс-службе государственного музея изобразительных искусств.

3 ноября на двух площадках состоятся авторские экскурсии от кураторов выставок «Жизнь вещей» и «Поле Куликово», лекции о тайнах музейных фондов, а также концерт народной песни. Кроме того, во время спектакля променада «Чугунные люди» посетители сами смогут решить, наблюдать за действием со стороны или стать его активным участником.