Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в столичном регионе
Температура воздуха в Москве составит 2−4 градуса тепла, по области от ноля до плюс 5 градусов.
Температура воздуха в Москве составит 2−4 градуса тепла, по области от ноля до плюс 5 градусов.
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Циклон из Европы принесет в Московский регион ненастную погоду. Как сообщили в Росгидромете, в последний день октября ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и порывистый ветер.
«Весь день будет идти дождь, мокрый снег, местами сильный. Местами на дорогах гололедица. Температура в Москве составит 2−4 градуса тепла, по области — от ноля до плюс 5 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер
В среду характер погоды не изменится — будет идти дождь, мокрый снег и снег. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. В Москве будет от ноля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер