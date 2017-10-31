Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в столичном регионе

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Циклон из Европы принесет в Московский регион ненастную погоду. Как сообщили в Росгидромете, в последний день октября ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и порывистый ветер.

«Весь день будет идти дождь, мокрый снег, местами сильный. Местами на дорогах гололедица. Температура в Москве составит 2−4 градуса тепла, по области — от ноля до плюс 5 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, его порывы усилятся до 15−20 м/с.