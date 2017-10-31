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06:53 (мск), источник: ТАСС

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в столичном регионе

Температура воздуха в Москве составит 2−4 градуса тепла, по области от ноля до плюс 5 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Циклон из Европы принесет в Московский регион ненастную погоду. Как сообщили в Росгидромете, в последний день октября ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и порывистый ветер.

«Весь день будет идти дождь, мокрый снег, местами сильный. Местами на дорогах гололедица. Температура в Москве составит 2−4 градуса тепла, по области — от ноля до плюс 5 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, его порывы усилятся до 15−20 м/с.

В среду характер погоды не изменится — будет идти дождь, мокрый снег и снег. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. В Москве будет от ноля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, западный, 7−12 м/с, с порывами до 15−20 м/с.

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