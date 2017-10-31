На «Столбах» цветы перепутали времена года и снова зацвели

В красноярском заповеднике нашли цветущие растения. Об этом рассказали в пресс-службе «Столбов».

Поздние заморозки и достаточно теплая погода стали причиной редкого природного явления — повторного зацветания растений осенью. Так в начале сентября на Лалетинском ручье набрало цвет растение, цветы которого обычно можно увидеть в мае — калужница болотная.

«Первый заморозок в Нарыме, в скальном районе заповедника “Столбы”, был отмечен 25 сентября, что несколько позже среднемноголетних значений, и почти день в день совпадает с началом заморозков в 2016 году. В этот день там зацвела незабудка. Из-за ночного снега цветы изменили окраску, став нежно-фиолетовыми, вместо привычно голубого», — рассказали в пресс-службе.