На «Столбах» цветы перепутали времена года и снова зацвели
В заповеднике отметили, что повторное зацветание растений осенью — явление редкое, но не уникальное.
В заповеднике отметили, что повторное зацветание растений осенью — явление редкое, но не уникальное.
В красноярском заповеднике нашли цветущие растения. Об этом рассказали в
Поздние заморозки и достаточно теплая погода стали причиной редкого природного явления — повторного зацветания растений осенью. Так в начале сентября на Лалетинском ручье набрало цвет растение, цветы которого обычно можно увидеть в мае — калужница болотная.
«Первый заморозок в Нарыме, в скальном районе заповедника “Столбы”, был отмечен 25 сентября, что несколько позже среднемноголетних значений, и почти день в день совпадает с началом заморозков в 2016 году. В этот день там зацвела незабудка.
В заповеднике отметили, что повторное зацветание растений осенью — явление редкое, но не уникальное. «Причины этого явления до конца не выяснены. Возможно, свою роль здесь играет и общее потепление климата, и индивидуальные особенности отдельных растений, и микроклимат территории», — предположили научные сотрудники.