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07:11 (мск), источник: Newslab.ru

На «Столбах» цветы перепутали времена года и снова зацвели

В заповеднике отметили, что повторное зацветание растений осенью — явление редкое, но не уникальное.

В красноярском заповеднике нашли цветущие растения. Об этом рассказали в пресс-службе «Столбов».

Поздние заморозки и достаточно теплая погода стали причиной редкого природного явления — повторного зацветания растений осенью. Так в начале сентября на Лалетинском ручье набрало цвет растение, цветы которого обычно можно увидеть в мае — калужница болотная.

«Первый заморозок в Нарыме, в скальном районе заповедника “Столбы”, был отмечен 25 сентября, что несколько позже среднемноголетних значений, и почти день в день совпадает с началом заморозков в 2016 году. В этот день там зацвела незабудка. Из-за ночного снега цветы изменили окраску, став нежно-фиолетовыми, вместо привычно голубого», — рассказали в пресс-службе.

В заповеднике отметили, что повторное зацветание растений осенью — явление редкое, но не уникальное. «Причины этого явления до конца не выяснены. Возможно, свою роль здесь играет и общее потепление климата, и индивидуальные особенности отдельных растений, и микроклимат территории», — предположили научные сотрудники.

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