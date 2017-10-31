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07:15 (мск), источник: VLADNEWS

Подросткам Владивостока рассказали о лже-волонтерстве

В клубе «Антресоль» молодым людям рассказали об истории и видах волонтерства.

Первый день в школе волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока объединил более 50 школьников, которые хотят безвозмездно помогать городу и его жителям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В клубе «Антресоль» молодым людям рассказали об истории и видах волонтерства, а также дали дельные советы о том, как не стать обманутым, участвуя в различных псевдосоциальных акциях.

«Первым делом проверьте фонд на сайте Министерства юстиции Российской Федерации: его регистрацию, отчеты, — отметила руководитель и координатор Союза благотворителей и социальных организаций Приморского края “Во имя добра” Валерия Костина. — И еще запомните, что любой сбор денег в автобусе, в любом другом виде транспорта — это лже-волонтерство. Исключением могут быть только заранее анонсированные акции».

Также все пришедшие на урок узнали о развитии волонтерского движения и сыграли в игры на командообразование.

«Я хочу быть волонтером. Конечно, учеба в школе — это важное занятие. Но хочется большего, я хочу приносить пользу обществу. Во всяком случае, это лучше, чем просто сидеть дома после того, как сделаешь уроки», — поделилась одиннадцатиклассница школы № 28 Жанна Федореева.

«Я еще ни разу не волонтерил, но думаю, что это интересно. Лично я считаю, что волонтер — это человек, который делает добро. К этому я и стремлюсь», — сказал ученик школы № 58 Денис Исаев.

Школа волонтеров МРЦ продлится до 2 ноября. Курс по добровольчеству для молодежи в возрасте от 13 до 30 лет организовал МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации города и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

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