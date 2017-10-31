Где отметить Хэллоуин-2017 в Новосибирске

Впрочем, многих новосибирцев, решивших во вторник весело отпраздновать эту дату, ждет разочарование. Основные «хэллоуинские» мероприятия в развлекательных заведениях тихо и мирно прошли в минувшие выходные.

Немногочисленные оставшиеся до конца верными Хэллоуину заведения предлагают 31 октября закончить эти мероприятия — «выпить и отдохнуть от этой мертвечины». С таким анонсом, например, выступила «Труба». «Нас ждут смола и перья… С этим нас поддерживает акустический дуэт Смола», — говорится в сообщении джаз-клуба «для своих».

Отметился причастностью к празднику и Новосибирский зоопарк, который 31 октября проводит тематический конкурс «Бал Золушки». Также в программе празднования — конкурс «Резная тыква» и веселые игры на логику. Организаторы подчеркивают, что ждут своих гостей в маскарадных костюмах.

В прошлые годы в Новосибирске 31 октября собиралась на зомби-парад разнообразная нечисть — закамуфлированные под персонажей ужастиков местные жители. Однако постепенно мода на празднование «англосакского» Хэллоуина пошла на убыль. И если в 2014 году по центральным улицам Новосибирска прошли около сотни «вампиров», «мертвецов» и «фредди крюгеров», то в 2016-м зомби-парад ограничился сбором небольшой группы подростков у известного ТЦ.

Кроме того, в последнее время молодые люди, желающие пройти по городу в костюме зомби, столкнулись с противодействием так называемых православных активистов. Трех «зомби-девочек» и вовсе вызвали на беседу в полицейскую ГАЗель сотрудницы по делам несовершеннолетних — узнать, сколько им лет и как они попали на мероприятие.