Где отметить Хэллоуин-2017 в Новосибирске
31 октября западный праздник Хэллоуин отмечается во многих странах — прежде всего, в англоязычных, но есть его приверженцы и в России, в том числе и в Новосибирске.
31 октября западный праздник Хэллоуин отмечается во многих странах — прежде всего, в англоязычных, но есть его приверженцы и в России, в том числе и в Новосибирске.
Впрочем, многих новосибирцев, решивших во вторник весело отпраздновать эту дату, ждет разочарование. Основные «хэллоуинские» мероприятия в развлекательных заведениях тихо и мирно прошли в минувшие выходные.
Немногочисленные оставшиеся до конца верными Хэллоуину заведения предлагают 31 октября закончить эти мероприятия — «выпить и отдохнуть от этой мертвечины». С таким анонсом, например, выступила «Труба». «Нас ждут смола и перья… С этим нас поддерживает акустический дуэт Смола», — говорится в сообщении
Отметился причастностью к празднику и Новосибирский зоопарк, который 31 октября проводит тематический конкурс «Бал Золушки». Также в программе празднования — конкурс «Резная тыква» и веселые игры на логику. Организаторы подчеркивают, что ждут своих гостей в маскарадных костюмах.
В прошлые годы в Новосибирске 31 октября собиралась на
Кроме того, в последнее время молодые люди, желающие пройти по городу в костюме зомби, столкнулись с противодействием так называемых православных активистов. Трех «зомби-девочек» и вовсе вызвали на беседу в полицейскую ГАЗель сотрудницы по делам несовершеннолетних — узнать, сколько им лет и как они попали на мероприятие.
По данным ВЦИОМ, отмечать праздник Хэллоуин в этом году планируют только 3% знающих о нем россиян. Дату празднования верно назвал только каждый десятый из числа тех, кто слышал о нем. Еще 18% знают, что праздник отмечается в октябре. Основная группа отмечающих — это молодые люди в возрасте до 25 лет.