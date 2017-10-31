Крымчан ждут 119 нерабочих дней в следующем году
Опубликован производственный календарь на 2018 год.
Опубликован производственный календарь на 2018 год.
Минтруда и социальной защиты Крыма разработало производственный календарь на следующий, 2018 год. Документ был опубликован на официальном портале Правительства Крыма.
Так, в соответствии с документом, в 2018 году в республике следующие дни объявлены нерабочими:
В том случае, если глава Крыма Сергей Аксенов объявит выходными днями религиозные праздники, то к нерабочим дням добавятся еще четыре: 8 апреля — Пасха, 27 июня — Троица, 15 июня —
Также в документе было отмечено, что рабочее время в течение шести предпраздничных дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря) будет сокращено на один час.
Подводят итог, уточним, что в следующем году 119 дней будут нерабочими.