Крымчан ждут 119 нерабочих дней в следующем году

Источник: Аргументы и факты

Минтруда и социальной защиты Крыма разработало производственный календарь на следующий, 2018 год. Документ был опубликован на официальном портале Правительства Крыма.

Так, в соответствии с документом, в 2018 году в республике следующие дни объявлены нерабочими: 1—8 января — Новогодние каникулы и Рождество, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.

В том случае, если глава Крыма Сергей Аксенов объявит выходными днями религиозные праздники, то к нерабочим дням добавятся еще четыре: 8 апреля — Пасха, 27 июня — Троица, 15 июня — Ораза-байрам, 21 августа — Курбан-байрам.

Также в документе было отмечено, что рабочее время в течение шести предпраздничных дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря) будет сокращено на один час.